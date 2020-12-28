В Челябинске повторно объявили конкурс на проектирование хирургического корпуса детской областной больницы

Стоимость работ оценили в 40 миллионов рублей

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области вновь объявило конкурс по поиску подрядчика для разработки проекта строительства хирургического комплекса Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ). Начальная цена контракта — 40 млн рублей. Заявки принимают до 27 января. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, проектно-изыскательские работы должны быть завершены в конце 2021 года. Площадь земельного участка под строительство составляет 42,4 тыс. кв. м. Подрядчик должен выполнить инженерно-геодезические изыскания, сделать эскизный проект фасадов здания, подготовить дизайн-проект помещений больницы, помочь заказчику пройти госэкспертизу и составить смету проекта. Здание будет каркасно-монолитным. Новый корпус ЧОДКБ будет рассчитан на 300 коек. В хирургическом отделении разместят подразделения экстренной и плановой хирургии, межрегиональный детский нейрохирургический центр, отделения ЛОР и челюстно-лицевой хирургии, ожоговый центр, офтальмологию, травматологию, уроандрологическое отделение. Также там будет находится онкогематологический центр.

Минстрой области уже проводил конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства хирургического корпуса летом 2019 года. Контракт стоимостью 28,4 млн рублей тогда достался ООО «Регион-Проект». Однако работа так и не началась. В феврале соглашение было аннулировано по обоюдному согласию сторон. В качестве причины указывалось «изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении государственного контракта». Речь идет о том, что изначально выбранный участок на территории медгородка не подошел под параметры будущего здания.

Было решено строить объект на территории Челябинского городского бора. Для этого Законодательное собрание Челябинской области исключило участок площадью 4,2 га из границ памятника природы. При этом общую площадь бора увеличили на 54 га за счет присоединения поймы реки Миасс и урочища Монахи. Часть горожан выступила против изменения границ и вырубки деревьев для строительства медучреждения. Несколько активистов в феврале этого года обратились в суд с иском об отмене постановления заксобрания. В мае суд оставил решение в силе, признав изменение границ бора законным. Апелляционная инстанция вернула дело на повторное рассмотрение.