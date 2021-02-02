Танцоры челябинской школы «Вероника» отличились на трех областных и окружных соревнованиях

На счету спортсменов в общей сложности 12 наград

Сразу на трех соревнованиях окружного и регионального масштаба отличились воспитанники челябинской танцевальной школы «Вероника». Спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве Уральского федерального округа и Челябинской области, а также на региональных квалификационных соревнованиях. В каждом из турниров челябинские танцоры завоевали медали.



На чемпионате и первенстве УрФО представители «Вероники» стали лучшими в латиноамериканской программе. Золото среди юниоров и юниорок 16—18 лет завоевали Лев Мальгин и Полина Слинькова, считающиеся лучшими среди пар во всему федеральному округу. Также первое место в возрасте 14—15 лет добыли Арсений Жильцов и Анастасия Бутузова, а в категории «взрослые» серебро выиграли Владлен Кирилюк и Анна Валавина.

Сразу пять призовых мест воспитанники «Вероники» завоевали на чемпионате и первенстве Челябинской области. Владислав Огурцов и Ксения Белоусова заняли третье место в категории «взрослые» в европейской программе. Эту же награду в той же программе в возрасте 16—18 лет и второе место в двоеборье завоевали Дмитрий Верахин и Ольга Степанова. Серебро в латиноамериканской программе в возрасте 16—18 лет — у Артема Киткова и Таисьи Карповой. Андрей Заричный и Надежда Тихонова стали вторыми в двоеборье в категории 14—15 лет, а Виталий Габбасов и Елизавета Жаркова — третьими в латиноамериканской программе юношей и девушек 12—13 лет.

Абсолютными чемпионами в двух программах на квалификационных областных соревнованиях стали Тимофей Ковалев и Екатерина Овчарова. Кроме того, золото завоевали Андрей Заричный и Надежда Тихонова, а серебро в категориях «юноши и девушки» на счету пар Глеб Краснов — Доминика Панферова и Евгений Заричный — Анна Ташланова.

«Мы гордимся нашими победителями и призерами, ждем новых соревнований и новых побед. Хочу отметить пары, которые не добрались до пьедестала, но вошли в финал в упорной борьбе, и я верю, что успех не за горами, что результат мы увидим в ближайшее время»,— заявила директор танцевальной школы Вероника Бутузова.

Отметим, победители чемпионата и первенства УрФО выступят на всероссийских соревнованиях. На них ребята будут представлять регион.