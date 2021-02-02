Суд отменил решение об изменении границ челябинского бора для расширения детской больницы

Власти пока не планируют искать новый участок

Второй апелляционный суд общей юрисдикции (Санкт-Петербург) удовлетворил жалобу активистов, выступающих против изменения границ Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы (ЧОДКБ). Инстанция отменила решение регионального Заксобрания. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Апелляционным определением решение Челябинского областного суда от 20 мая 2020 года в части отказа от удовлетворения административного иска Талевлина Андрея Александровича и Казанцева Владимира Николаевича отменено. Признано недействующим постановление Законодательного собрания Челябинской области от 26 декабря 2019 года о внесении изменений в постановление об утверждении границ памятника природы „Челябинский городской бор“ и его охранной зоны», — рассказала консультант суда Татьяна Свистунова.

ИА «Первое областное» запросило официальный комментарий в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области. На момент публикации ответ не был получен.

Напомним, строительство нового корпуса ЧОДКБ было анонсировано в 2019 году. Там будет базироваться вся детская хирургия, онкогематология, отделение трансплантологии. В декабре 2019 года участок в 4,2 га был исключен из состава городского бора решением депутатов Законодательного собрания области. В качестве компенсации к бору присоединили участок в пойме реки Миасс и урочище Монахи. Площадь охраняемой территории увеличилась на 54 га.

Некоторые жители Челябинска выступают против строительства медицинского учреждения в этом месте. Решение в суде пытаются оспорить председатель челябинского реготделения экологической фракции «Яблока» Андрей Талевлин и правозащитник Владимир Казанцев. В мае Челябинский областной суд признал законным решение Заксобрания региона. В сентябре Второй апелляционный суд отменил это решение. В январе решение ЗСО об изменении границ бора было приостановлено.

В январе первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт на брифинге сообщила, что правительство не рассматривает другие участки для строительства хирургического корпуса детской больницы.