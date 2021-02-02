В Челябинской области временно ограничили движение грузовиков

Меры связаны с неблагоприятными погодными условиями

В Челябинской области временно ограничат движение большегрузного транспорта. Оно будет действовать с 12:00 2 февраля на участке км 1548+651 (граница с Республикой Башкортостан) — км 1799+000 (поворот на Чебаркуль) автодороги М-5 «Урал».

«Ориентировочное время окончания ограничения движения — 20:00 (время местное). Время может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий», — сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

О нештатных ситуациях на дороге можно сообщить по телефону: 8 (351) 266-65-63.