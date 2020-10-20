Ирина Гехт прокомментировала продажу места в очереди в южноуральских поликлиниках

По словам первого вице-губернатора, подобный факт был выявлен только в Магнитогорске.

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В областном правительстве отреагировали на объявления о продаже мест в больничных очередях. Напомним, они появились накануне на специализированных сайтах.



Час ожидания в больнице оценивался в 200 рублей по обычному тарифу и в 330 рублей на КТ. Также, судя по описанию, на такую услугу необходима предварительная запись за три дня. По словам Ирины Гехт, такие случаи были выявлены в Магнитогорске, а в Челябинске проблему удалось решить через пофамильную запись к врачу.

«Первый такой сигнал у нас поступил из Магнитогорска, где был выявлен факт, что люди записываются впрок и продают очередь. В Челябинске мы это отрегулировали через пофамильную запись через врача, когда пациент назначается на конкретное время»,— заявила Ирина Гехт.

Кроме того, первый вице-губернатор заявила, что сейчас удалось значительно сократить очереди на КТ. Это следует из снимков камер наблюдения, установленных над пунктами компьютерной томографии. Ирина Гехт заявила, что очередь из 10 машин уменьшилась до 2-4 автомобилей.