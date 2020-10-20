В Миассе начал функционировать первый компьютерный томограф

За минувшие выходные обследование прошли несколько сотен человек.

Послушать 00:00

Кабинет компьютерной томографии открылся в ГБУЗ «Городская больница № 2» Миасса. Новый аппарат для КТ был приобретен в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции вместе с кабинетом КТ было обустроено и приемно-сортировочное отделение для пациентов, которым необходимо пройти это исследование.

«Мы получили рентгеновский компьютерный томограф в рамках реализации национального проекта „Здравоохранение“ федерального проекта „Борьба с онкологическими заболеваниями“. Сегодня он используется и под работу с COVID-19. В довольно сжатые сроки было организовано приемно-сортировочное отделение. Для этого потребовалось сделать перепланировку, разделить помещение на „чистую“ и „грязную“ зону, оборудовать отдельный вход с пандусом для пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию», — прокомментировал ситуацию заместитель главного врача по медицинской части Сергей Сахаров.

Ранее по показаниям жители Миасса ездили на обследование в Златоуст. Сейчас процесс диагностики будет значительно ускорен. В минувшие выходные сделать компьютерную томографию привозили пациентов не только из Миасса, но и из Чебаркуля и Карабаша. Часть из них приезжала с бригадами скорой помощи, часть — самостоятельно.

Персонал больницы отмечает, что новый аппарат не только позволяет сделать снимки лучшего качества, но и принимать большее количество пациентов.

«Исследование проводим быстро, аппарат довольно скоростной, работает хорошо, без нареканий. Сама процедура много времени не занимает и длится несколько минут. Больше времени уходит на подготовку больного и на технические нюансы. Перед началом проведения процедуры мы вводим данные пациента в базу КТ и выбираем вид исследования», — рассказала старшая медсестра приемно-сортировочного отделения Юлия Стрижова.

За выходные пройти необходимое обследование успели несколько сотен пациентов. Однако южноуральцам напоминают, что сделать снимок можно только по назначению врача. Направление на компьютерную томографию может выписать доктор для уточнения диагноза и назначения последующего лечения.