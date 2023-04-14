Ирина Гехт напомнила о правилах безопасности детей и профилактике травматизма

В Челябинской области создается реестр опасных объектов

С наступлением теплого времени года особенно остро встает тема детского травматизма. Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сегодня, 14 апреля, в своем телеграм-канале напомнила, как опасны порой бывают игры подростков и безалаберность взрослых. Перед майскими праздниками и предстоящими летними каникулами Ирина Гехт попросила жителей региона проявить бдительность и внимание к детям.

«Сегодня затрону такую тему, как детский травматизм. Весной он встает особенно остро: в регионе уже есть случаи по этому году, когда из окон выпадали маленькие дети, когда ребята постарше получали травмы, сорвавшись с заброшенных строек или упав в колодец», — написала Ирина Гехт.

Так, первый вице-губернатор отреагировала на новость о падении 10-летнего мальчика из Миасса с шестиметровой высоты на заброшенной стройке. Накануне в Кусе пятилетняя девочка получила травмы после падения в канализационный колодец. Ранее в Магнитогорске двухлетний ребенок выпал из окна, оперевшись на москитную сетку.

«Всем муниципалитетам дано поручение создать реестр объектов, опасных для детей. Также поручено следить за колодцами, особенно на территории школ и других образовательных учреждений. Прошу подключиться педагогов, воспитателей, наставников: ребята в большинстве своем прислушиваются к вам, и сейчас самое время напомнить им о правилах безопасности», — уточнила Ирина Гехт.

Она также обратилась к родителям.

«Дети познают мир всеми доступными и порой крайне небезобидными способами, но ответственность за трагические последствия ложится на взрослых. Если вы видите, что ребята пробуют на прочность подтаявший лед на реке, устроили квест на заброшенном объекте или пытаются делать селфи где-нибудь на крыше, по возможности не проходите мимо; если нужно — вызовите спасателей. И, конечно, найдите время поговорить со своим ребенком об этом», — написала она.