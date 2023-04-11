Двухлетний ребенок выпал из окна в Магнитогорске

От смертельных травм его спасла сравнительно небольшая высота полета

В Магнитогорске двухлетний ребенок залез на окно и выпал на улицу. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает пресс-служба администрации города.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Малыш упал из окна квартиры, которая расположена на первом этаже жилого дома. Расстояние до земли было сравнительно небольшим, и ребенок не получил серьезных травм.

Мэрия города напоминает, что в теплое время города таких инцидентов становится больше, и просит родителей беречь детей: установить специальный замок на окна, убрать подальше от окна мебель, на которую может залезть малыш, а также не оставлять детей без присмотра.

Иногда дети падают из окна, оперевшись на москитную сетку. Малыши воспринимают ее как защиту, однако следует помнить, что такая конструкция не способна выдержать вес даже самого маленького ребенка.