Глава СК РФ поставил на контроль расследование дела о падении девочки в колодец в Кусе

Устанавливаются должностные лица, кому принадлежит опасный коллектор

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (часть 1 статьи 238 УК РФ) после падения 5-летней девочки в колодец с арматурой в Кусе. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

ЧП случилось 12 апреля возле автомойки на улице Герцена. Девочка гуляла и в какой-то момент упала в люк. Рядом находилась мать ребенка — она вытащила пострадавшую и вызвала скорую помощь. Дошкольница получила ушибы и ссадины.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Устанавливаются все виновные лица.