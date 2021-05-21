Игнатьевскую пещеру возле села Серпиевка откроют для посещения туристами

Памятник природы был закрыт с 2018 года

Ориентировочно с 1 июля Игнатьевскую пещеру на реке Сим неподалеку от села Серпиевка откроют для туристов. Однако посещение будет ограниченным — только по предварительной записи и в сопровождении гида министерства экологии Челябинской области. Кроме того, допускать в пещеру будут лишь небольшие группы. Об этом во время онлайн-пресс-конференции о развитии экологического туризма рассказал заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.



«О полномасштабном открытии Игнатьевской пещеры говорить пока рано. Мы с коллегами из Москвы решили, что в этом году пещера откроется только для того, чтобы оценить антропогенную нагрузку. Также специалисты проведут научные изыскания. Это необходимо для составления комплексного проекта по восстановлению пещеры. Массового посещения пока не будет. В противном случае мы рискуем потерять наскальные рисунки. Открывая пещеру для ограниченного доступа, мы стремимся и сохранить историческое наследие, и организовать туризм», — отметил Виталий Безруков.

Также чиновник рассказал, что ожидается масштабная работа по расчистке и сохранению пещеры. Кроме того, рядом с ней планируется обустроить до пяти экологических троп протяженностью от одного до шести километров.

Игнатьевскую пещеру закрыли для посещения в феврале 2018 года. Ученые Института истории и археологии УрО РАН обнаружили угрозу для наскальных рисунков эпохи палеолита из-за внешних факторов. Воздействие оказывали выдыхаемый человеком углекислый газ, попадающие в гроты пещеры микроорганизмы и тому подобное. Кроме того, были случаи вандализма. Ранее ежедневно памятник природы посещали до 1 тысячи человек. Неконтролируемое нахождение в пещере большого количества людей также негативно влияло на состояние как рисунков, так и микроклимата.

Добавим, что Виталий Безруков рассказал и об идее подачи заявки на включение Игнатьевской и Колокольной пещер, а также всего Серпиевского пещерного града в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Высказывания об этом уже были — в 2015 и 2019 годах. Замминистра экологии отметил, что до подачи заявки предстоит большая восстановительная работа.