В Сугомакской пещере в Кыштыме появилась экотропа

Это одна из самых популярных и доступных достопримечательностей.

Одни из самых популярных и доступных достопримечательностей — гора Сугомак и Сугомакская пещера, которые находятся в Кыштыме, обзавелись официальным пешеходным маршрутом.

Экотропа с одноимённым названием торжественно открылась сегодня, 22 ноября. Маршрут создало подведомственное региональному Минэкологии областное государственное учреждение «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

На обустройство тропы было потрачено более 841 тысячи рублей, которые были выделены в рамках реализации нацпроекта «Экология» при поддержке Правительства Челябинской области.

К слову, Сугомак является излюбленной достопримечательностью жителей Кыштыма, а также приезжих туристов. Экотропа начинается от съезда с автомобильной трассы, проходит по существующей лесной дороге. Финишная остановка — вход в Сугомакскую пещеру, единственную на Урале образованную в мраморе. Всего протяжённость маршрута составляет около 900 метров.

«Экологические маршруты и тропы — это часть системы развивающегося экологического туризма, направленной на оздоровление населения, вовлечение населения в занятия спортом и туризмом, общение с природой. Сама же пещера имеет исключительно важное значение для проведения научных, археологических, палеонтологических исследований, является чрезвычайно интересным и информативным объектом для культурно-просветительских, рекреационных и туристско-экскурсионных целей», — поделился заместитель министра экологии Виталий Безруков.

На протяжении всей тропы организовано семь стоянок: «Мрамор», «Фауна пещер», «Сталактиты и сталагмиты», «Экспедиция Карпинского», «Спелеология», «Марьины слезы», «Сугомак и Егоза». Отдохнуть можно будет на скамейках из переработанного пластика, а получить нужную информацию можно на стендах, расположенных вдоль маршрута.