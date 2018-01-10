/ Игнатьевскую пещеру окончательно закрыли для туристов

Уникальные наскальные рисунки исчезают из-за перепада температур.

С 1 февраля текущего года Игнатьевская пещера станет полностью закрыта для посещения. Такое решение принято после рекомендации ученых Института истории и археологии УрО РАН. Археологи опасаются за наскальные рисунки, которые исчезают под воздействием внешних факторов.



Доступ граждан к объекту культурного наследия федерального значения «Игнатьевская пещера» с 1 февраля 2018 года приостанавливается за исключением специалистов, выполняющих работы по сохранению; специалистов и студентов ВУЗов по направлениям подготовки «История», «Археология», «Экология и природопользование», «Геология»; сотрудников ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», на время проведения работ по его сохранению. — сообщили сайту «Первый областной» в областном государственном учреждении «Особо охраняемые природные территории Челябинской области».

Напомним, ранее экологи сообщили о плачевном состоянии памятника природы. Посетители позволяют себе самовольно раскапывать породу, оставлять надписи. В то же время происходит естественный процесс осыпания и повреждения палеонтологических рисунков. В связи с этим было принято решение об ограничении входа для туристов.



