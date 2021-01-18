Более двух тысяч пещер Южного Урала представлено в новом сборнике для спелеотуристов

Научно-популярное издание получат библиотеки и вузы Челябинской области

Сборник статей известного спелеолога, археолога, краеведа Владимира Юрина «Пещеры Челябинской области: история открытий и результаты исследований 2011 — 2020» вышел при финансовой поддержке Агентства международного сотрудничества Челябинской области. Книга представляет собой методические рекомендации и статьи о спелеотуризме на Южном Урале. Автор Владимир Юрин обнаружил и описал около 2200 пещерных объектов в регионе. Его исследованию подлежал и известный Сикияз-Тамакский пещерный комплекс, который сейчас пользуется большой популярностью у туристов, сплавляющихся по реке Ай.



Книга предназначена как для специалистов — археологов, спелеологов, историков, так и для широкой аудитории — туристов и краеведов. В ней описаны интересные пещеры Челябинской области, приводятся познавательные факты. Например, самая «пещерная гора» на Урале находится в Верхнеуральском районе — это гора Большая, где обнаружено 33 пещеры. Также в книге описаны рекомендации для экскурсоводов и инструкторов по работе с туристами под землей.

