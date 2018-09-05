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сегодня в 11:35
Повторное землетрясение произошло в Катав-Ивановске
Жители чувствуют новые толчки.
/ Пациентов одной из больниц эвакуировали из-за землетрясения на Южном Урале

Пациентов одной из больниц эвакуировали из-за землетрясения на Южном Урале

Губернатор Челябинской области поручил оказать помощь пострадавшим.
сегодня в 10:08
  |  Общество

Сегодня, 5 сентября, губернатор Челябинской области отреагировал на сейсмологическую активность в регионе. Жители Катав-Ивановска и других прилежащих городов минувшей ночью проснулись от сильных толчков. Сейчас выясняется, какой ущерб нанесло землетрясение. Борис Дубровский поручил рабочим группам заняться решением проблемы.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился организовать полное комплексное взаимодействие министерства общественной безопасности региона и ГУ МЧС России по Челябинской области по оценке и устранению последствий землетрясения и оказанию, в случае необходимости, помощи пострадавшим гражданам. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Известно, что погибших в результате ЧП нет. Локальные повреждения фиксируются в прилежащих к эпицентру городах и населенных пунктах. Пациентов одной больницы эвакуировали.

В Катав-Ивановске эвакуировали больницу — пациентов и персонал, в здании некоторые повреждения. Сейчас решается вопрос о дальнейшей работе медучреждения. — сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Сайт «Первый областной» ведет текстовую трансляцию.

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