/ Подозреваемого в «минировании» здания Правительства задержали в Челябинске

Все звонки совершил один человек.

Предполагаемым «минером» сразу четырех административных зданий в Челябинске оказался местный житель 1961 года рождения. Вычислили его сотрудники регионального и городского УМВД вместе с представителями УФСБ и Национального антитеррористического комитета. Именно 57-летний челябинец, по предположению полиции, несколько раз набирал номер «112» и говорил о взрывных устройствах в зданиях по улицам Орджоникидзе, Тимирязева и Цвиллинга.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РФ. Санкцией данной части статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас подозреваемый в «минировании» задержан. Он находится в изоляторе.

Напомним, 1 ноября из здания Правительства Челябинской области вывели всех сотрудников. Причиной стало сообщение о взрывном устройстве, размещенном в здании. Губернатор Борис Дубровский в это время находился в Екатеринбурге. Аналогичное сообщение сотрудники диспетчерской службы получали еще несколько раз. Они касались уже здания администрации Советского района, Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска, Управления по работе с обращениями граждан Правительства Челябинской области. Информация оказалась ложной.