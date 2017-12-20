/ Губернатор встретит Новый год в Челябинской области

Борис Дубровский сравнил южноуральскую природу со Швейцарией.

В Челябинске завершилась итоговая пресс-конференция губернатора Бориса Дубровского. Одним из последних свой вопрос задал «доверенное лицо Деда Морозова» из «Вечернего Челябинска» Андрея Ваганова. Он поинтересовался, где губернатор встретит Новый год, что он может пожелать южноуральцам.

Буду встречать в Челябинской области. А что пожелать — традиционно. Здоровья, успехов, благополучия, радости, любви в новом году. Пусть в старом году останется все плохое, а в новом будет позитив. Я это говорю совершенно искренне. — ответил Борис Дубровский.

Ранее губернатор высказался на тему Южного Урала и его привлекательности в качестве места туризма. Борис Дубровский заявил, что горная Челябинская область ничем не хуже Швейцарии, но нужно работать над имиджем региона.

Подробности пресс-конференции читайте в текстовой трансляции, запись эфира в скором времени будет доступна в разделе «Онлайн ТВ».

