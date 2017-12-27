/ Рэперы Гнойный и ST подвели итоги года в баттле от «Яндекс»

Главными темами для текстов стали популярные запросы 2017 года.

Пошуметь вместе с популярными рэперами решила компания «Яндекс», устроив баттл по итогам года. Участников представил голосовой помощник «Алиса». Начинал «MC справа» — рэпер ST. Он вспомнил культовые рэп-баттлы, за которыми следила вся молодежь России, подготовку к Чемпионату мира по футболу. «MC слева», Гнойный, или Слава КПСС, уделил внимание неожиданному творческому прорыву Ольги Бузовой. Упомянули новый сезон сериала «Твин Пикс», «Звездные войны», новый iPhone, ажиотаж вокруг биткоинов, популярные мемы. Темы были выбраны не случайно.



Каким был 2017-й: хорошим или плохим? Гнойный и ST поспорили об этом в рэп-баттле — формате, который и сам по себе стал приметой этого года. Чтобы было интересней, мы поставили условие: написать тексты, используя темы, которые были главными в поиске «Яндекса». А голосовой помощник Алиса выступила в ролике в качестве ведущего. — рассказали авторы видео — представители компании «Яндекс».

В конце баттла рэперы мирно разошлись.



Напомним, свои итоги года подводил Google, только популярные поисковые запросы зарифмовала «Каста». Они упомянули оппозиционные митинги, интервью Юрия Дудя, фильм «Матильда», референдум в Каталонии, баттлы, «Тает лед», арест Серебренникова, а также ушедших знаменитостей: Олега Яковлева, Алексея Баталова, Веру Глаголеву, Антона Носика, Михаила Задорнова, Леонида Броневого, Честера Беннингтона и Дмитрия Хворостовского. Также были озвучены трагические события в Москве и Санкт-Петербурге, биткоин, затмение, Дмитрий Маликов, «Ленинград» и многие мемы.