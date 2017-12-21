/ Челябинский губернатор вошел в ТОП-50 главных медиаперсон России

Борис Дубровский обогнал Зюганова, Кудрина и Пугачеву.

Компания «Медиалогия» подвела итоги уходящего года, составив рейтинг самых медийных граждан России. Список из 50 лидеров был составлен на основании упоминаний в СМИ, возглавил его с огромным отрывом Президент Владимир Путин. В пятерку попали Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков, Сергей Собянин и Алексей Навальный.



Высокое место в рейтинге получил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, он расположился на 33 месте сразу за Эльвирой Набиуллиной и Ольгой Васильевой. О нем было опубликовано 72239 сообщений в СМИ. Глава соседней Свердловской области Евгений Куйвашев занял 18 строчку.



Заключительное 50 место в рейтинге занял осужденный за взятку бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев.

