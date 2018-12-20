/ Борис Дубровский поддержал позицию президента по утилизации мусора

Первое — ликвидировать незаконные свалки. Второе — выстроить индустрию переработки. Для людей, настроенных на экологическое поведение, это правда проблема. Государство должно создать условия для раздельного сбора мусора и его дальнейшей утилизации. Вы сейчас упомянули про международный опыт. Нужно использовать его в лучших вариантах. Некоторые граждане возражают даже против мусоросжигающих заводов. Но просто нужно, чтобы не экономили на фильтрах, сделали все по методике и технологии. В Токио почти в центре города такой завод, а запаха никакого. И нам так надо, мы должны построить хотя бы 200 заводов по стране. — сказал Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
Борис Дубровский, в свою очередь, заявил, что отмеченный президентом приоритет в ликвидации незаконных свалок и развитии индустрии мусоропереработки говорит о том, что правительство Челябинской области делает верные шаги в решении вопросов, связанных с переработкой мусора.
Так, в Челябинске наконец-то закрыта крупнейшая свалка, хотя сделать это должны были еще в 1989 году. Это решение положительно скажется на общей экологической обстановке областного центра. Неоднократно подчеркивал и еще раз повторюсь. Считаю важным ставить перед собой задачу перехода на раздельный сбор мусора, качественный переход на новую схему обращения с отходами должен этому поспособствовать. — отметил Борис Дубровский.
Отметим, ежегодная пресс-конференция с Владимиром Путиным проходит в прямом эфире. Для читателей сайта «Первый областной» доступна текстовая трансляция мероприятия.