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сегодня в 13:50
Текстовая трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
Президент отвечает на вопросы федеральных и региональных журналистов.
/ Борис Дубровский поддержал позицию президента по утилизации мусора

Борис Дубровский поддержал позицию президента по утилизации мусора

Губернатор перечислил мероприятия правительства по решению мусорной проблемы.
сегодня в 16:57
  |  Общество
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский прокомментировал ответ Владимира Путина на вопрос челябинской журналистки Яны Сконечной. Она спросила главу государства об утилизации мусора. Так, президент РФ считает, что причина мусорного вопроса кроется в прошлом страны. По его словам, в течение длительного времени отходы просто сбрасывались в ямы. Сейчас же для решения вопроса важно справиться сразу с несколькими задачами.

Первое — ликвидировать незаконные свалки. Второе — выстроить индустрию переработки. Для людей, настроенных на экологическое поведение, это правда проблема. Государство должно создать условия для раздельного сбора мусора и его дальнейшей утилизации. Вы сейчас упомянули про международный опыт. Нужно использовать его в лучших вариантах. Некоторые граждане возражают даже против мусоросжигающих заводов. Но просто нужно, чтобы не экономили на фильтрах, сделали все по методике и технологии. В Токио почти в центре города такой завод, а запаха никакого. И нам так надо, мы должны построить хотя бы 200 заводов по стране. — сказал Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

Борис Дубровский, в свою очередь, заявил, что отмеченный президентом приоритет в ликвидации незаконных свалок и развитии индустрии мусоропереработки говорит о том, что правительство Челябинской области делает верные шаги в решении вопросов, связанных с переработкой мусора.

Так, в Челябинске наконец-то закрыта крупнейшая свалка, хотя сделать это должны были еще в 1989 году. Это решение положительно скажется на общей экологической обстановке областного центра. Неоднократно подчеркивал и еще раз повторюсь. Считаю важным ставить перед собой задачу перехода на раздельный сбор мусора, качественный переход на новую схему обращения с отходами должен этому поспособствовать. — отметил Борис Дубровский.

Отметим, ежегодная пресс-конференция с Владимиром Путиным проходит в прямом эфире. Для читателей сайта «Первый областной» доступна текстовая трансляция мероприятия.

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