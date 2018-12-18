/ Тарифы на вывоз мусора в Челябинской области будут самыми низкими в России

Озвучены суммы, которые появятся в квитанциях в следующем году.

Сегодня, 18 декабря, общественники и представители регоператора обсудили установление тарифов на вывоз мусора в 2019 году Челябинского, Кыштымского и Карабашского кластеров.

Экспертизу предложений проводили, учитывая баланс интересов потребителей и организаций, оказывающих услуги в сфере обращения отходов, а также с учетом экономически обоснованных затрат. От регоператора Челябинского кластера поступило предложение установить тариф в размере 106,93 (МКД) и 82,56 (ИД) рублей с человека в многоквартирном и частном доме соответственно. В Карбашском кластере за услуги регоператора по обращению с отходами предлагают платить 104,17 (МКД) и 80,42 (ИД) рублей, а в Кыштымском — 88,38 (МКД) и 68,23 (ИД). Из предложений исключили необоснованные затраты, в том числе — по услуге транспортирования ТКО.

Эксперты Министерства предложили уровень тарифов, который обеспечивает регоператорам экономически обоснованные затраты на оказание коммунальной услуги и создает условия для функционирования новой системы обращения с отходами. Прогнозируемая плата за обращение с твердыми отходами составит 53,08 (МКД) и 40,98 (ИД) рублей в Челябинском кластере, 74,37 (МКД) 57,42 (ИД) — в Карабашском, 63,22 (МКД) и 48,81(ИД) — в Кыштымском.

Отметим, что данные тарифы — одни из самых низких в России. Принятие тарифных решений запланировано на понедельник, 24 декабря. Организации могут предоставить дополнительные материалы по обоснованию затрат.