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/ В Челябинском кластере установлен один из самых низких тарифов на вывоз мусора

В Челябинском кластере установлен один из самых низких тарифов на вывоз мусора

Плата будет по-новому начисляться с 1 января.
сегодня в 16:30
  |  Общество

Споры вокруг тарифа на вывоз мусора в Челябинске прекратились: сегодня Министерство тарифного регулирования и энергетики приняло окончательное решение по этому вопросу. Как и обещалось, тариф оказался самым низким в стране. Всего 67,59 рублей будут брать с одного человека за обслуживание контейнерной площадке, а также сбор, вывоз, переработку и захоронение мусора регоператором.

Как рассказала глава ведомства, принявшего решение, Татьяна Кучиц, при расчетах исключили предложенный на рассмотрение ООО «ЦКС» договор на транспортировку ТКО. Антимонопольщики указали на нарушения при заключении соглашения. Однако представители министерства тарифного регулирования самостоятельно рассчитали, сколько средств необходимо на поездку от контейнерной площадки до полигона, какие затраты идут на медосмотр и топливо. Поэтому выведенная итоговая цифра отличается от предложенной регоператором почти на 40 рублей.

У оператора есть возможность оспорить решение в суде, подать жалобу в ФАС, но мы будем отстаивать свое решение. При этом переходный период закончится 1 января 2019 года, тогда же начнет деятельность ООО «ЦКС». Оно должно заключить соглашение как регоператор, а утвержденный сегодня тариф позволяет в полном объеме запустить систему управления ТКО. — прокомментировала сайту «Первый областной» Татьяна Кучиц.

Впрочем, представители самого ООО «ЦКС» с принятым решением не согласны и собираются его оспаривать. Но заверяют, что на услугах это никак не скажется — их оказывать будут в полном объеме.

Мы считаем, что не все доводы были приняты тарифным органом, которые мы со своей стороны заявляли при составлении тарифного дела. Соответственно, будем, используя законные методы, которые у нас есть, пытаться донести эту информацию через контрольные или другие надзорные органы. Но люди будут получать свою услугу — это наши обязательства. Мы выполним их перед городом и перед кластером.

— рассказал директор «Центра коммунального сервиса» Алексей Бубунов.

Отметим, что регоператор выбирается минимум на 10 лет, поэтому ООО «ЦКС» предстоит долгая и плодотворная работа в Челябинском кластере. В него входит Челябинский, Копейский, Троицкий, Южноуральский городские округа, Кунашакский, Красноармейский, Коркинский, Еткульский, Еманжелинский, Сосновский, Пластовский, Увельский, Троицкий, Октябрьский районы.

Помимо работы на контейнерных площадках, регоператору нужно будет мониторить обстановку во вверенных ему районах. Так, заметив несанкционированную свалку, представители ЦКС должны будут вычислить ее владельца и предложить самостоятельно убрать мусор. Если результата не будет, регоператор может самостоятельно ликвидировать стихийную свалку и выставить счет за работу.

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