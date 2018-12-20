/ Текстовая трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина

Президент отвечает на вопросы федеральных и региональных журналистов.

15:41 — Вчера Трамп объявил о выводе своих войск из Сирии. Он объявил, что США победили ИГИЛ (запрещена в России) в Сирии. Как вы относитесь к этому заявлению и как относитесь к выводу войск? А также есть ли у вас беспокойство, что американские войска останутся в Сирии, потому что говорили, что США может отправить туда контрактных сотрудников.

В целом я согласен с президентом США. Мы добились существенных изменений в борьбе с терроризмом на этой территории и нанесли серьезные удары ИГИЛ (запрещена в России). Что касается вывода войск, я не понимаю, что это такое. Из Афганистана войска выводят уже 17 лет, но США все еще там присутствует. Да мы и не видим признаки вывода войск из Сирии. Допускаю, что это возможно, ведь мы движемся по пути политического урегулирования. Нужно ли присутствие американских войск? Думаю, не нужно, оно является нелегитимным. Мы, например, там по приглашению Сирии. Так что решение США считаю правильным. Несмотря на все наши противоречия, между нашими МИД налажен диалог по решению проблем с терроризмом на территории Сирии.



15:35 — Прошу обратить внимание на реку Дон. Вы уже поручили проверить строительство Багаевского гидроузла, опаснейшего объекта. Спасибо за это. Но вопрос другой. Кончаловский сказал, что нет идеи развития России. У нас не пойми что. Мы строим аморальный кодекс строителя капитализма. Я предлагаю триаду: природа-родина-народ. Мы сейчас смотрим шоу, где нам говорят, кто кому изменил. А мне интересно, можно ли организовать телешоу по стратегически важным вопросам долгосрочного развития России?

Есть у нас идея строительства государства или нет, я уже много раз говорил: в самом хорошем смысле этого слова патриотизм не может не быть основой. По поводу того, что у нас на многих каналах и в интернете идет информация, которая вряд ли достойна эфирного времени, которое она забирает. Со мной говорил Данила Александрович Гранин на нашей последней встрече: "Слушайте, мы все устали. На всех экранах у нас сколько украл, кто украл, как украл. Неужели в жизни ничего не происходит светлого?" Но такова политика каналов. Хотя, я думаю, в последнее время информация становится более сбалансированной. Хотя я мало смотрю телевизор, некогда, за информационным полем продолжаю следить. Но ваша инициатива не лишняя. Коллеги же вас услышали, пусть подумают.



15:33 — Крымский мост стал символом возвращения Крыма на Родину. Мост через реку Лену может стать символом возвращения азиатской территории РФ. Стоит ли ждать мост? Якутянам он очень нужен.



Символ — это всегда хорошо. В Крыму это и символ присоединения к России, и увеличение возможностей развития полуострова. То же относится к мосту через реку Лену. Нам нужно посчитать стоимость развития моста. Это дорогой проект. Нужно посмотреть, упрется он просто в город и все, или есть возможность развития региона на другом берегу реки Лены, есть ли выход на какие-то новые ресурсы. Нужно посмотреть расход на мост и доход для экономики региона.



15:30 — Недавно в Ките состоялось собрание, где решили завершить все реформы, связанные с открытостью страны. Как вы оцениваете? И еще момент: оборот между Россией и Китаем достиг 100 млрд долларов. Вы довольны развитием отношений?

Надо будет посчитать общий объем товарооборота, думаю, результат такой. Мы не можем быть недовольны. Но это производный результат от российско-китайских отношений. Работаем в двустороннем формате и очень надежно. Мы работаем не только в сфере экономики, но и в сфере безопасности, сотрудничаем на международной арене, и сотрудничество с Китаем очень важное на мировой арене. Мы положительно оцениваем изменения, которые произошли в Китае. Для такой страны, как КНР, важна стабильность, в том числе во внутренней политике, включая кадровую составляющую.



15:26 — Вопрос из Челябинска. Речь идет об утилизации мусора, его сортировке. Ни в одном регионе России нет выстроенной системы. Какие-то регионы начали создавать инфраструктуру, но это все капля в море. Вы часто поднимали этот вопрос, но почему его нельзя решить? Почему нельзя использовать зарубежный опыт?

Ответ простой, а ситуация сложная. Мы никогда этим не занимались. Десятилетиями сбрасывали мусор в ямы. С развитием промышленности, в том числе товаров широкого потребления, количество мусора только растет. В Тихом океане целые острова площадью с Францию и толщиной несколько метров. А у нас все на свалки. Нам нужно решить несколько задач. Первое — ликвидировать незаконные свалки. Второе — выстроить индустрию переработки. Для людей, настроенных на экологическое поведение, это правда проблема. Государство должно создать условия для раздельного сбора мусора и его дальнейшей утилизации. Вы сейчас упомянули про международный опыт. Нужно использовать его в лучших вариантах. Некоторые граждане возражают даже против мусоросжигающих заводов. Но просто нужно, чтобы не экономили на фильтрах, сделали все по методике и технологии. В Токио почти в центре города такой завод, а запаха никакого. И нам так надо, мы должны построить хотя бы 200 заводов по стране.



15:23 — Как сказал один мой хороший знакомый, все мы дети КГБ, просто жизнь нас воспитала по-разному. Сейчас в обществе очень высок запрос на социальную справедливость. По данным "Левада-центра" больше 60% с ностальгией отзываются об СССР. Возможна ли реставрация социализма?

Я думаю, невозможно. Глубинное изменение общества таково, что реставрация невозможно. Возможно в элементах, например, экономике или соцсфере, но это всегда связано с расходами больше доходов и тупиком в экономике. Но справедливое распределение ресурсов, отношение к людям, живущим за чертой бедности, выстраивание политики государства, чтобы снизить до минимума количество людей, живущих за чертой бедности. Обеспечить людей услугами здравоохранения, образования. Если говорить про социализацию в этом смысле, но такую политику мы ведем сейчас и на это направлены наши проекты.



15:17 — Россия уже несколько лет живет под санкциями, вводить их готовы уже против мультяшных героев. В США говорят о том, что готовят новый виток. Готова ли к нему Россия? Какие последствия будут для экономики?

Россия почти всю свою историю живет в ограничениях и санкциях. Всегда одно и то же. Посмотрите дипломатическую переписку XIX-XX веков. Связано это с ростом могущества России, повышением конкурентоспособности. Появляется мощный, сильный игрок, с которой нужно считаться, а не хочется. У нас 160 миллионов проживает, страна защищает интересы народа, а не просто демонстрирует свои хотелки. Санкции сегодняшнего дня — нет в них никакой логи, просто повод принять дополнительные меры для сдерживания России. Экономика адаптировалась к ограничениям. После мирового кризиса 2008-2009 годов ВВП упал на 7,8%. А после введения санкций падение составило 2,5%. Как мы оцениваем падение? Давайте посмотрим, как оценивают наши оппоненты. Минфин США считает, например, что падение связано на 1/3 с санкциями, а 2/3 — с падением цен на энергоносители. По данным Европарламента, большие потери в европейской экономике. Упало количество рабочих мест. Мы на импортозамещение истратили 625 миллиардов рублей. Это привело к краткосрочному изменению цент на внутреннем рынке. А сельское хозяйство сделало рывок, который трудно себе представить. Есть минусы, есть и плюсы. В любом случае мы бы хотели, чтобы мировая экономика развивалась без шоков и легитимных действий.

15:14 — Хотел бы поднять тему региональных выборов. Не секрет, что в некоторых регионах они прошли эмоционально, напряженно. Хакасия провела их за два месяца. В результате голосования у власти кандидаты оппозиционных партий. Как вы думаете, почему? Почему вопреки установленной вами традиции вы до сих пор не встретились с новоизбранными главами? И как вы будете работать с территориями, где выбрали глав из оппозиции?

Не беспокойтесь, территории остаются под нашим контролем. Во Владивостоке недавно завершились выборы, потому встреч и не было. Мы ждали всех результатов. Кроме того, это не первый случай, когда на выборах побеждают представители оппозиционных партий. Я в партиях не состою вообще, хоть и создавал "Единую Россию". Для меня главное, чтобы люди чувствовали, что жизнь меняется к лучшему. Главное, чтобы сам глава региона был в состоянии исполнить предвыборные обещания, которые дал.



15:05 — Хотели уточнить, чисто с политической точки зрения, причину упрощения процедуры получения гражданства украинцами? Не боитесь, что бюрократия сохранится, только бумажки будут класть не по правую руку, а по левую. И коротко: существует ситуация со Скрипалями, есть убийство Хашогги, аресты Вершинского и Бутиной, финансового директора компании "Хуавей" — женщины, которую Трамп называет разменной монетой в торговой войне. Не будут ли искусственно задерживать иностранцев?

Не хочу комментировать, что происходит в американо-китайских отношениях. Это тонкая схема, мы не будем действовать по принципам, изложенным у царя Хаммурапи. Действовать нужно тонко, исходить из реалий. Если есть люди, нарушающие законы, вне зависимости от нацпринадлежности, мы их задержим, а безвинных хватать не будем. Бутина никаких государственных задач не исполняла, это я заявляют ответственно. За что ее посадили, не понимаю. Но всем же надо спасти лицо, как-то выйти из этой ситуации. Нам не безразлично, мы будем следить. Все, перечисленное вами, — повод сдержать развитие России как конкурента.



По поводу бюрократии, связанной с гражданством. Бюрократия вечна, победить ее невозможно, но и жить невозможно. Что касается гражданства, это связано не только с событиями для юго-востока Украины. Правительство готовит поправки в соответствующий закон. А все для того, чтобы показать, что мы не стремимся поддержать политику, связанную с растаскиванием русского и украинского народов. Власти там, фактически, говорят, что выполняют историческую задачу по разделению народов, и за это им все прощают. Коллега ваш говорил о низком уровне жизни на Донбассе. А на Украине что, лучше? Только хуже становится. Мы близкие народы, связанные корнями, и мы будем поддерживать украинцев.

15:00 — Вопрос касается мирного договора между Россией и Японией, к которому мы с вами стремимся. После встречи в Сингапуре, где вы договорились ускорять процесс переговоров на основе советско-японской декларации, наша общественность обеспокоена количеством островов, которые мы получим. Россияне тоже в недоумении. К нам обращаются люди разные, даже с угрозами, говорят, что не дадут земли. Речь идет о размежевании территориальном. Но если договор ограничится только этим, общество не поймет. Как вы думаете, какие моменты нужно вложить в договор, чтобы подвинуть наши отношения на качественно новый уровень. И в последнее время Россия часто затрагивает вопрос безопасности, беспокоится о размещении на территории Японии военной инфраструктуры США. Нужно решать этот вопрос с Японией или США?

Вопросы безопасности важны, в том числе при заключении мирного договора. В Японии военная инфраструктура США уже есть. Для нас непонятная, закрытая часть уровень суверенитета Японии при решении вопросов подробного рода. Губернатор Окинавы против этой базы, ее расширения, укрепления ВВС американских вооруженных сил, но ничего поделать не могу. Что будут происходить после заключения мирного договора, мы не знаем. Конечно, нас беспокоят планы размещения систем противоракетной обороны США. Мы не считаем, что это оборонительное оружие. Это часть американского стратегического ядерного потенциала, вынесенного на периферию. Иллюзий у нас нет, мы все понимаем, но стремимся и искренне будем заключить мирный договор с Японией. Сегодня это состояние не является нормальным. Япония и Россия заинтересованы в мирном урегулировании наших отношений. Только сегодня утром министр Орешкин докладывал о результатах своей поездки в Японию. В том числе говорим об открытии рынка мясной продукции. Все движется, но нормализация для нас важна. И для России, и для Японии.



14:52 — В последнее время наше общество, в основном молодежная часть, столкнулась с действиями властей, которые провоцируют ненужные конфликты. Например, с рэперами (слово, которое вы теперь знаете). Вы сказали, что если не можешь разогнать движение, надо его возглавить. Так объясните, зачем государству в это вмешиваться? Ну, поют с матерком, ну пусть будет так. И второй момент, затрагивающий молодежь. Все встревожены инициативой ужесточить ответственность за негативные высказывания о государстве и власти. Не боитесь такими действиями потерять молодежь?

В числе моих доверенных лиц тоже были рэперы! Тимати, например, расписанный весь такой. Замечательный человек и артист прекрасный.



Что касается потери или приобретения авторитета у молодежи. Я всегда вспоминаю трагические и героические страницы истории. Например, рота десантников. 96 молодых парней вышли против 2 тысяч врагов. Дрались лопатами и ножами. Вот они герои, молодежь, ребята 19-20 лет. Или взять волонтеров, которых тысячи. На ЧМ работали 35 тысяч добровольцев. А ребята, которые занимаются поисковой деятельностью? Они все молодые люди. Этот слой у нас колоссальной глубины. И все это молодежь, опора сегодняшнего дня и будущего России. Есть талантливые ученые, музыканты, и даже рэперы.

Но ответственность за поругание государства и его символов есть почти в любой стране. Если ответственность есть вне интернета, должна быть и в интернете. Ничего особенного здесь я не вижу.

А по поводу задержания рэперов я согласен. Ничего хорошего в этом нет. Правда, ничего хорошего нет и в том, чтобы закрывать глаза на то, что они поют с матерком. Недавно Темирканов сказал, что культура существует для того, чтобы поднимать уровень общества. Почему мы должны потакать? Ну, ладно, слова, но есть и другие элементы: пропаганда наркотиков. Это деградация общества, молодых людей, нации. Мы хотим деградировать, что ли? Пусть пропагандируют другие, а мы не должны делать это, поощрять и безучастно смотреть.

Или модно у нас стало пропагандировать суицид среди молодежи. Что, пойдем все и повесимся? Чур я не первый тогда. Нельзя допустить этого в молодежной среде! Но нужно действовать другими средствами, аккуратно, спокойно убеждать в большей привлекательности других ценностей. А грубо запрещать нельзя, я согласен.

14:50 — Мы пытаемся открыть футбольное поле для детей из неблагополучных семей и детских домов. Позволить им безвозмездно заниматься спортом. Мы сейчас организовали ООО на базе издания. Вопрос мы пытаемся решить с комитетом имущества, спорта, молодежной политики, но никак не можем решить вопрос.

Я поговорю с исполняющим обязанности главы Санкт-Петербурга. И ваш вопрос будет решен.



14:46 — Я хотел спросить, сколько денег вы тратите на оккупированный Донбасс? Там же люди превратились в пленных России. Стреляете по гражданам Украины, даете приказ, как главнокомандующий. И по выборам: не кажется ли вам, что снова есть вмешательство России, как уже было в США? Может, диалога между Россией и Украиной не будет, пока вы не смените место работы?

Скажите пожалуйста, кто установил блокаду между Донбассом и основной частью Украины. Россия? Нет, Украина. Они стреляют по гражданам, которых считают своими, там каждый день гибнут люди, причем мирные. Мы оказываем помощь и поддержку людям, живущим на этой территории. Но только для того, чтобы их там не раздавили, не съели и не порвали. Будем делать это дальше. Потому что попытка решить вопросы политхарактера с помощью силы обречена на провал. И это надо понять.



Как урегулировать отношения, кто останется у власти, а кто нет? Дело не в персоналии, а в отношении к людям. Мы хотим, чтобы на всей территории Украины был мир. Украина — наш основной торговый партнер. Оборот растет, несмотря на все события. Не странно ли это? Нет, потому что это естественные связи, когда-нибудь дадут о себе знать. Но пока в киевских коридорах власти русофобы, не понимающие, в чем интерес их народа, ситуация будет продолжаться. Вне зависимости от того, кто у власти в Кремле.

Вопросом обмена мы занимаемся. Медведчук ставил вопрос. Но, как я уже сказал, решать его можно только после завершения уголовного дела.

14:43 — Вопрос о скандале в Керченском проливе. Интересна судьба захваченных украинских военных. Вам не кажется, что провокация удалась? Не могу спросить про задержанных и заключенных в США граждан России. Как Россия может защитить их права? Вот в Канаде задержали китайского гражданина, в Китае задержали в ответ канадцев.

Я бы ваш вопрос разделил. Мы констатируем, что была провокация. Мне кажется, что провокации всегда плохи. Провокация рассчитана на обострение ситуации. Зачем нужна — понятно, там выборы, нужно поднять рейтинг одного из кандидатов в президенты, представляющего действующую власть. Хотя она во вред своему народу, государству. Что касается будущего украинских военнослужащих. Когда их отправляли, надеялись, что кто-то погибнет. Слава богу, этого не случилось. Идет следствие. После уголовного разбирательства будет известно, что дальше делать.

14:37 — В советском детстве все боялись ядерной войны. Прошло 4 десятка лет, а крупные издания уже начинают печатать сценарии ядерных ударов России и США. На кухнях звучит слово "война". Какими действиями и словами вы можете успокоить уже моего маленького сына, который боится ядерной войны?

Вы правы. Опасность войны в мире затушевывается, уходит. Она кажется чем-то не таким важным. А между тем, не дай бог, если что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации или планеты. Есть особенности сегодняшнего дня, опасности. Мы наблюдаем сейчас развал международной системы сдерживания гонки вооружений. Мы ответили на шаг США, выход из РСМД, получили преимущество при создании систем оружия ПРО, которых пока нигде нет. Это элемент сдерживания и уравнивания паритетов. В целом для человечества это плохо, подводит к опасной черте. Существует тенденция понижения порога применения. Есть идея создать заряды малой мощности. Это уже не глобальное, а тактическое применение. У аналитиков звучат идеи: ничего страшного, можно и применить. Сейчас говорят о баллистической ракете в неядерном исполнении. Американские партнеры от этого, вроде бы, отказались, но идея сама существует. Ну, стрельнула ракета из Тихого океана, но хрен ее знает, в ядерном или неядерном она исполнении.



14:33 — Рядом с нашим изданием находится предприятие, которое на протяжение 9 лет выстраивала процесс выращивания и переработки льна, чтобы от семечка до производства одежды все было у них. Однако институт, где обучают леноводству, ликвидируют, лабораторию закрывают. Как вы оцениваете состояние нынешней промышленности? Считаете ли поддержку достаточной?

Не знаю проблем института по льну, честно говоря, но это традиционное производство в России. Я посмотрю. Проблема, как обычно, сложнее, чем кажется со стороны. Нужно посмотреть, как сохранить институт, если он нужен для промышленности.



Промышленный рост в целом выше, чем рост ВВП. В целом это хорошие показатели. Легкая промышленность развивается еще быстрее. Но поддержка недостаточна. Поэтому мы наметили ряд программ, связанных с поддержкой отдельных отраслей производства. Она составит больше 1 триллиона рублей. В следующем году на эти цели пойдет 450 миллиардов, через год — 470.

14:31 — Значимость проекта Академгородок 2.0 в Новосибирске очевидна всей стране. За этим стоит ряд задач не меньшего масштаба: будет ли, где жить ученым, будут ли дороги, школы, детсады?

Мы будем работать с руководителем региона над этим. Когда я был в Новосибирске, мы об этом говорили. Первая задача — выполнить обязательства, связанные с развитием академгородка, возможностью развития, зарабатывания денег учеными, но если нужна социалка, то будем поддерживать. Будем думать, если есть такая острая потребность в помощи, обсудим.



14:26 — Бюджет в текущем и следующем году будет профицитным. При этом в следующем году будет рост НДС, введение налога на самозанятых в пилотных регионах. Это может привести к росту цен. Не является ли такой объем нововведений большой нагрузкой на россиян и экономику?

Профицит — действительно хороший показатель работы правительства. Но у нас есть еще ненефтегазовый дефицит. Он составлял в 2009 году в районе 13%. В начале 2000 он был где-то 3%, а в кризис мы должны были тратить нефтедоллары, чтобы исполнить обязательства перед людьми. Мы его сократили до 6,6%, а в следующем году сократиться до 6% и так и держаться несколько лет. Увеличение НДС связано как раз со стремлением сократить этот дефицит. Эффективная ставка НДС в целом в экономике будет меньше, чем 20%. Потому что мы сократили практически все льготы. Например, по производству лекарств, детских товаров, для ИТ-компаний. Поэтому эффективная ставка будет меньше. Наконец, я рассчитываю на то, что это будет разовое явление, ставка будет снижаться. ЦБ принимает действия, чтобы сократить рост и инфляцию. Совсем недавно приняли решение о поднятии ставок на 0,25%. В целом, я считаю, решение правильное и сбалансированное, дает дополнительный доход бюджета и реализацию наших нацпроектов.

Рост тарифов ЖКХ будет проводиться в два этапа. В целом получается 4,1%. В связи с ростом НДС ожидается какой-то рост цен на услуги и товары, связанные с функционированием системы ЖКХ. Чтобы не подсадить организации и не ударить по гражданам, мы поделили на два этапа. По отдельным решениям правительства регионов, где это нужно, где требуется большее повышение, будет по-другому организована работа.

14:24 — В Волгограде отмечали 75-летие Сталинградской битвы. Вы посчитали, что это может быть федеральным праздником. Также мы провели ЧМ. Наш регион начал дышать, развиваться, еще многое необходимо сделать... Но в 1998 году у нас было расформировано краснознаменное училище, мы им очень гордились и гордимся. Просим подумать о том, чтобы восстановить его.

Я не очень понимаю, что осталось за 20 лет от этого училища. Вы правы, оно легендарное. Но Минобороны РФ выстраивает подготовку кадров в зависимости от потребности ВС в этих кадрах. Надо подумать, что сделать, чтобы не только память, но и элементы традиций не были утрачены. Я обязательно посмотрю.



14:19 — Многие эксперты по экономике говорят, что российская экономика в год растет на 1%. Если это правда, то это просто топтание на месте. В правительстве говорят, что темпы роста ВВП не превысят 2%. Между тем для осуществления амбициозных задач нужны другие вводные. Неужели экономика будет развиваться только на продаже нефтяных ресурсов? И еще вопрос — довольны ли вы в целом командой Медведева?

Рост экономики на 1% был, но когда Кудрин возглавлял правительство РФ. Механически считать нельзя. С 2008 по 2018 рост экономики — 7,4%. Посчитать — получится процент с небольшим. Но давайте не будем забывать, как развивалась экономика. Были ведь и спады, связанные с кризисом. Например, в 2008-2009 году спад составил 7,8%. Не мы были причиной кризиса, он был мировым. Потихонечку мы из этого вылезали. В 2014-2015 году был еще один кризис, обрушение цен на нефть. Просто механически нельзя считать. Разумеется, ВВП страны — один из главных показателей. Но нам не обеспечить необходимые темпы роста, если не изменить структуру экономики. Именно в это будут вкладываться средства, чтобы изменить структуру, придать ей инновационный характер. Тогда увеличатся темпы роста, появятся другие возможности для развития. В ближайшие два года вы сказали по 2%, а с 2021 — 3% должно быть, а может и больше. Надеюсь, нам это удастся сделать, хоть и возможны колебания. Понимаете, нам нужно войти в другую лигу экономик. В пятерку по качеству экономики. Вот на что нацелены нацпроекты.



Командой Медведева в целом доволен.

14:13 — Наверное, можно сказать, что 2018 год прошел под знаком национальных проектов, на которые планируется потратить баснословные деньги. Но некоторые эксперты, члены госсовета, опасаются, насколько реально выполнить проекты, насколько целесообразны. Глава счетной палаты говорит, что эффективность проектов невозможно оценить. Что вы скажете?

Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего. Мы должны это понимать, концентрировать ресурсы имеющиеся. Как организовать работу? Просто раздать деньги? Во-первых, их надо было найти. Мы в 2017 году занимались поиском ресурсов и формулированием задач, напряженно работали. Когда говорят, что в правительстве изменений нет — эти люди работали над проектом, поэтому им отвечать за все, что напланировали. Ведь нужны огромные деньги: больше 20 триллионов по нацпроектам, еще 6 — на инфраструктуру. Напомню направления: первое — здравоохранение, образование, наука, то есть человеческий капитал, второе — производство, экономика, в том числе цифровая, туда же — развитие робототехники. Почему мы в Ялте, в Крыму, обсуждали с коллегами, как организовать работу? Действительно есть вопросы, связанные с контролем исполнения. Контроль должен быть действенным, а мероприятия — реалистичными. Там правда есть проблемы, но мы над ними работаем. Фишка в том, что деньги федеральные, а работа в регионах. Регионы должны быть настроены на достижение результата,который почувствуют люди. Также нужно почувствовать, справится ли власть с ответственностью. Если нет — нужно освободить места для полных оптимизма людей. Без амбициозных задач не будет никаких достижений. Поэтому я надеюсь на слаженную работу. Кое-что нужно скорректировать в показаниях, надеюсь, правительство учтет это, работа будет двигаться эффективно.



14:09 — Владимир Путин: Добрый день! Мы с вами начинаем нашу традиционную предновогоднюю встречу, назовем ее пресс-конференцией. Займу пару секунд, чтобы сказать об итогах уходящего года.

За 10 месяцев текущего года ВВП вырос на 1,7%. Промышленное производство выросло на 2,9%. По итогам года прогнозируют 3%.Обрабатывающие отрасли растут быстрее: 3,2%. Инвестиции — 4,1%. Грузооборот и объемы розничной торговли растут — плюс 2,6%. После длительного перерыва зафиксирован рост реальных доходов населения — на 0,5%. Надеюсь, тенденция сохранится, ведь растет реальный уровень зарплаты, это 6,7%. Сокращается безработица, что отрадно. В прошлом году побила исторический минимум (5,2%), а в этом году еще ниже — 4,8%. Укрепляются финансы, растут золотовалютные резервы — практически 464 миллиарда. Профицит впервые с 2011 в федеральном бюджета — примерно 2,1% ВВП. Растет фонд национального благосостояния примерно на 22%. Среднегодовой размер пенсии составил 13677 рублей, по концу этого года будет 14163. Продолжительность жизни у нас увеличилась — 72,9 года.

14:08 — Первым в зале появился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он попросил выключить телефоны и не поднимать высоко плакаты. Тем временем пресс-конференция начинается.

14:05 — Пресс-конференция не началась, а несколько секретов президента Владимира Путина уже раскрыли. У главы государства нет смартфона, даже российского производства. Зато для передвижения он выбирает отечественный автомобиль.

13:59 — Все готово к началу пресс-конференции, ожидают только появления Владимира Путина.

13:55 — Ожидаются вопросы о росте российской экономики, взаимоотношениях с США, санкциях, торговых войнах. Вероятно, поговорят о Керченском проливе. Ждут вопросов о спорте.

13:50 — В зале 1701 журналист. Каждый хочет задать свой вопрос. 2/3 журналистов — региональные, остальные представляют федеральные и международные СМИ. Внимание журналисты намерены привлекать красным цветом, плакатами, костюмами (например, национальными) и даже хоккейным шлемом.

Большая пресс-конференция проходит с 2001 года, и в последнее время длится не меньше 3 часов. В 2008 году Владимир Путин провел с журналистами 4 часа 40 минут!



Владимир Путин 20 декабря отвечает на вопросы СМИ. За год их накопилось немало: в каждом регионе есть наиболее острые темы, комментарий по которым журналисты хотят получить от главы государства.

От медиахолдинга ОТВ на пресс-конференцию приехала корреспондент программы «Время новостей» Полина Болоховцева. Она хочет узнать, примут ли закон о квотировании выбросов, инициатором которого является губернатор Борис Дубровский. Тема особенно важна для Челябинска и области, ведь сам Владимир Путин подчеркивал: экологическую ситуацию на Южном Урале нужно улучшить.