/ Борис Дубровский: «Стоимость вывоза мусора должна быть исключена из квитанций управляющих компаний»

Глава региона поставил задачу руководителям муниципалитетов не допустить двойной оплаты за вывоз ТКО.

С 2019 года Челябинская область переходит на новую систему вывоза мусора. В связи с этим на совещании с главами муниципалитетов губернатор Челябинской области Борис Дубровский обязал их проследить, чтобы жители области не платили за процедуру дважды. Он настоял на том, что управляющие компании должны убрать эту строчку из квитанций и уменьшить оплату, поскольку платить за вывоз ТКО теперь будут региональному оператору. Кроме того, губернатор подчеркнул, что плата должна уменьшиться значительно, а не формально, на несколько копеек.

С нового года мы переходим на новую систему обращения с отходами. Появляется новая коммунальная услуга, поэтому обращаю внимание глав муниципалитетов, стоимость вывоза мусора, должна быть исключена из квитанций управляющих компаний, эту работу теперь выполняет региональный оператор по обращению с ТКО. Нельзя допустить задвоение платежей. — прокомментировал глава региона.

Перед главами муниципалитетов также стоит задача к наступлению 2019 года обеспечить готовность контейнерных площадок к работе. Закупка контейнеров легла на муниципалитеты, эту строку им нужно включить в планирование бюджета. Но часть контейнеров и емкостей для размещения ТКО будут приобретены за счет региональных операторов. Не исключено, что в 2019 году эта обязанность полностью перейдет на них.

Также из бюджета области мы просубсидируем покупку новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, что позволит снизить тариф и платежную нагрузку на южноуральцев. Министерству социальных отношений необходимо начать работу с южноуральцами, которые по закону имеют право получать субсидии на оплату коммунальных услуг. — отметил Борис Дубровский.