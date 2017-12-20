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Губернатор заявил о своем желании возобновить строительство метро

Борис Дубровский уверен в необходимости подземного транспорта для Челябинска.
сегодня в 11:59
  |  Общество

В Челябинске завершилась итоговая пресс-конференция Бориса Дубровского по результатам 2017 года. Одним из заключительных вопросов стало возобновление строительства метро. У губернатора спросили, насколько данный вид транспорта может быть востребован в Челябинске, какие планы по продолжению стройки.

Хотелось бы возобновить строительство метро. Я сам туда несколько раз спускался. В это строительство уже много инвестировали, но еще больше инвестиций требуется. С помощью депутатского комплекса пытаемся попасть в программы метро. Нет пока ни одного метро в стране, построенного без федерального финансирования. Мы в свое время с другими городами-миллионниками просто не успели попасть. С точки зрения стратегии развития подземный транспорт нам потребуется. Может быть, с выходом на земную поверхность, такие решения более дешевые простые. Потребуются нам, чтобы превращаться в современный город. Например, на ВСМ людей надо будет доставлять. Традиционные схемы — это подземный транспорт, привозящий пассажиров на такие станции. К сожалению, все это время город развивался в своей логике, а метро строилось под ту логику, которая была заложена в его проектировании. Когда делился Челябинск на спальные районы и промышленную часть. Сейчас миграция потоков с этой логикой не совпадает. Связи могут быть и другие. Станция метро капитализирует территорию. Мы это видим и в Москве. Итог ответа: мы работаем над тем, чтобы встроиться в федеральные программы по строительству метро. — ответил Борис Дубровский.

Подробности пресс-конференции читайте в текстовой трансляции, запись эфира в скором времени будет доступна в разделе «Онлайн ТВ».

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