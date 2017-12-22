/ Проблемные дома в Челябинске не могут достроить из-за запрета на въезд грузовиков

Стройматериалы не могут привезти на площадки.

Борьба за чистый воздух стала неожиданным препятствием для застройщиков, особенно проблемных домов. Они не укладываются в планы сдачи, потому что не могут получить необходимые для работы материалы. В период НМУ въезд грузовиков в Челябинск запрещен, но именно такие машины обеспечивают работу на строительной площадке.



Было принято решение главой города об ограничении въезда на территорию города грузовых автомобилей. С учетом социальной значимости вопросов дольщиков обращение руководителя «Гринфлайта» и других строительных компаний будет направлено в администрацию. Они будут рассмотрены. Мы тоже будем просить администрацию пойти строителям навстречу. — рассказал о решении проблемы вице-губернатор Сергей Шаль.

Заместитель главы региона также дал свою оценку ведущейся работе. Он сказал, что список компаний с проблемами больше не расширяется. Схема работы каждого застройщика согласована, работа по ней или началась, или будет вестись в ближайшее время.