/ Турецкие застройщики в прямом эфире расскажут, появится ли в Челябинске метро

Смотрите онлайн-трансляцию на 1obl.tv.

Не так давно турецкая компания SARIDAGLAR посетила Челябинск и решила участвовать в возведении знаковых для города объектов. Обсуждалось не только строительство конгресс-холла для грядущих международных саммитов, но и завершение метро. Теперь застройщик готов рассказать о планах жителям Челябинска. Для этого в пресс-центре медиахолдинга ОТВ организовывают прямую трансляцию.

На эти вопросы ответят Олег Витковский — президент Уральского экономического союза; Озметин Аидин — генеральный директор компании Saridaglar, Джофар Мехман — представитель Уральского экономического союза в Турции, он же переводчик. — рассказала сайту «Первый областной» редактор онлайн-вещания Ольга Мешкова.

Пресс-конференция состоится 8 февраля в 14:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на «Онлайн ТВ».

Задать интересующие вопросы турецкому застройщику можно в комментариях ЗДЕСЬ. Некоторые из вопрос прозвучат во время прямого эфира.