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/ Борис Дубровский: «Вижу положительную динамику по экологии»

Борис Дубровский: «Вижу положительную динамику по экологии»

Губернатор предупредил об опасности излишней истерии.
сегодня в 10:37
  |  Общество

Основной темой начала пресс-конференции губернатора Челябинской области стала проблема экологии. После вопроса о рутении журналисты попросили главу региона подвести итоги Года Экологии.

В целом я вижу положительную динамику в осознании проблемы, которую нам необходимо решать. Я вижу динамику, которая есть в среде промышленников. Они начинают все больше понимать социальную ответственность. Если ты не учитываешь мнение граждан, соцзапросы… Мы видим это на примере ММК, с нами в активной позиции группа компаний «Мечел». Я не удовлетворен тем, что пока не получила наша инициатива стать пилотным регионом с точки зрения управления качеством атмосферного воздуха федеральной поддержки. Для нашего региона это основная проблематика, Это основной нерв такой общественный, который надо решать. Я подчеркиваю, мы не хуже других территорий. Мы активны в этой позиции. Активность понятная, она позволяет выходить с новыми инициативами, я ее поддерживаю. Активность позволяет чувствовать запрос территории. В этом плане я годом, в принципе, и ситуацией удовлетворен. — ответил губернатор.

Борис Дубровский также подчеркнул, что любит свой родной регион, но люди не осознают, что излишне эмоциональное обсуждение, критика ситуации с экологией приводят к тому, что инвесторы оказываются не готовы заходить в Челябинскую область.

Нужно признавать проблему, двигаться к решению, но не выпячивать ее как основную. Иначе мы потеряем инвестиционную привлекательность как регион. Та же ситуация с рутением. Никто не понимает, что это такое, но все говорят, что это у нас. Я даже по телефону с людьми говорил, которые просили приехать к нам. Сын, говорят, учиться тут будет, не опасно ли это. И я думаю: как-то мы легко к этому относимся, с иронией, а последствия могут быть тяжелыми. Пузырь в конце концов лопнет, надутый вокруг этой проблемы, и с таким громким хлопком, что последствия могут быть тяжелыми, если на этой тематике мы не прекратим паразитировать. Вот мое отношение. Потому что я практик. Когда говорим о таком процессе, я говорю, а давайте померим и сравним. Какие цифры есть, кроме разговоров. И вдруг мы поймем, что когда «Зеленый патруль» ставит нас вниз, никто не задумывается, почему так. Мы не самые грязные, а самые активные в этой тематике. И, пользуясь тем, что мы в прямом эфире, возвращаю всех к тезису: мы не можем позволять никому думать за нас, а нас никто от этой обязанности не освобождал. — добавил губернатор.

Отдельно глава региона вспомнил о ситуации в Верхнем Уфалее, где градообразующее предприятие стало банкротом. Губернатор подчеркнул, что сейчас там очень чисто, но у людей нет работы, и, следовательно, денег. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос о выносе предприятий за пределы города.
Посмотреть пресс-конференцию можно в разделе «Онлайн ТВ». Также читайте текстовую трансляцию.

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Комментарии

Гробить здоровье мы НЕ ГОТОВЫ
14:22, 20.12.2017
Четыре года нас травят, население загибается от промышленных выбросов! И вот чудо: за это время динамика проявилась лишь в осознании существующей проблемы. Патриотизм населения, в понимании губернатора, означает подыхать ради оффшорных благ промышленников!

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