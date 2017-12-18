/ Борис Дубровский обещал ввести «закон об экологической собственности» после первых результатов

Правительство региона готовится к сотрудничеству с ПАО «Мечел».

ЧМК-Мечел вступает в партнерские соглашения с Челябинской областью. Их основа - улучшение экологии. Чтобы добиться результата, создается рабочая группа. Она разработает соглашения и общие принципы сотрудничества, а также пошаговый план для достижения общих целей.

Рабочая группа должна разработать «дорожную карту» экологических мероприятий, важно, чтобы в зоне жизни людей улучшилось качество воздуха, и нам надо этого достичь. В проекте соглашения также должны быть и способы оценки эффективности проводимых экологических мероприятий, результат должен замеряться, потому что когда мы увидим результат, только тогда может речь идти о налоговых льготах. - прокомментировал решение губернатор Челябинской области Борис Дубровский.



Рабочая группа будет работать под руководством вице-губернатора Руслана Гаттарова, заместителем назначили новоявленного заместителя губернатора Сергея Сушкова. Разрабатывать «дорожную карту» будут региональный министр экологии Ирина Гладкова, депутат Госдумы Владимир Бурматов, председатель региональной Общественной палаты Олег Дубровин, председатели ПАО «Мечел» и руководители надзорных ведомств Южного Урала. Проект соглашения и экологическую «дорожную карту» представят до 1 февраля.

Напомним, первая встреча по вопросу экологии с руководством «Мечел» прошла 13 декабря. Игорь Зюзин, председатель совета директоров «Мечел», поблагодарил губернатора за личные усилия по снижению техногенной нагрузки на экологию региона. Он добавил, что за последние десять лет группа предприятий «Мечел» инвестировала в объекты на территории области свыше 70 миллиардов рублей, из них 5 миллиардов рублей направлены на реализацию экологических мероприятий.



Напомним, правительство Челябинской области решилось на крайние меры, чтобы обеспечить в городах региона чистый воздух. Губернатор Борис Дубровский инициировал изменение законодательства. По новому проекту, предприятия, активно снижающие свое воздействие на окружающую среду, будут получать большие налоговые льготы на движимое имущество, вплоть до полной отмены выплат в казну.