/ Правительство области и ПАО «Мечел» заключат соглашение по улучшению экологии

Губернатор провел встречу с председателем совета директоров компании.

Сегодня, 13 декабря, губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел рабочую встречу с председателем совета директоров ПАО «Мечел» Игорем Зюзиным по вопросам экологии. Данная тема стоит особо остро в Челябинске, это подчеркнул глава региона и она требует немедленных решений. Особое беспокойство вызывает состояние атмосферного воздуха и окружающей среды.

Мы со своей стороны стимулируем производственников на внедрение природоохранных мероприятий, с января 2018 года в регионе начнет действовать региональный закон, который позволит снизить налог на движимое имущество тем предприятиям, которые эффективно реализуют свои экологические программы. — отметил Борис Дубровский.

Игорь Зюзин поблагодарил губернатора за личные усилия по снижению техногенной нагрузки на экологию региона. Он добавил, что за последние десять лет группа предприятий «Мечел» инвестировала в объекты на территории области свыше 70 миллиардов рублей, из них 5 миллиардов рублей направлены на реализацию экологических мероприятий.

Напомним, правительство Челябинской области решилось на крайние меры, чтобы обеспечить в городах региона чистый воздух. Губернатор Борис Дубровский инициировал изменение законодательства. По новому проекту, предприятия, активно снижающие свое воздействие на окружающую среду, будут получать большие налоговые льготы на движимое имущество, вплоть до полной отмены выплат в казну.