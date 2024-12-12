Губернатор Алексей Текслер вручил паспорта юным южноуральцам

В ходе церемонии документ получили 20 школьников

Губернатор Алексей Текслер вручил паспорта юным гражданам Челябинской области, достигшим 14-летнего возраста. В церемонии также принял участие начальник регионального главка МВД Сергей Космачев, сообщили в пресс-службе правительства.

Торжественное вручение прошло в День Конституции.

«Наш народ на референдуме в 1993 году принял Основной Закон нашей страны, и уже свыше 30 лет этот важнейший документ служит прочным правовым фундаментом для укрепления могущества нашей страны, залогом устойчивого развития каждого региона. Для нас это особенно важно, поскольку мы стремимся сделать Челябинскую область, наш родной и любимый регион, регионом абсолютных возможностей», — отметил Алексей Текслер.





Он добавил, что Конституция дает широкие возможности для каждого гражданина, но предполагает и обязанности.

«Я уверен, что вы прекрасно знаете свои права и обязанности, с уважением относитесь к тому и к другому, активно проявляете себя в первую очередь в учебе. Но также знаю, что каждый из вас достиг результатов в разных направлениях: в спорте, науке, в общественной и волонтерской деятельности и, конечно, в творчестве», — обратил внимание губернатор.

Вручение прошло в рамках всероссийской акции «Мы — граждане России!», паспорта получили 20 южноуральских школьников.