Спортсмены Челябинской области завоевали более 3000 медалей в 2024 году

Губернатор Алексей Текслер наградил лучших атлетов региона

Более 3000 медалей завоевали спортсмены Челябинской области на всероссийских и международных соревнованиях в 2024 году. Лучших атлетов региона сегодня, 13 декабря, наградил губернатор Алексей Текслер. Он поблагодарил их за успешные выступления и поздравил с приближающимся Новым годом, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Губернатор в своем обращении к спортсменам подчеркнул, что их победы и достижения создают имидж Челябинской области как сильного и спортивного региона.

«Вы подаете хороший пример юным спортсменам, даете им ориентир того, к чему можно и нужно стремиться. Каждая ваша медаль — это спортивный подвиг. И доказательство того, что наши атлеты — одни из лидеров в российском и мировом спорте», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона отдельно поблагодарил наших земляков за яркое выступление на Паралимпийских играх в Париже и Всероссийской зимней спартакиаде. В уходящем году спортсмены Челябинской области завоевали более 3000 медалей на всероссийских и международных соревнованиях, из них более 1000 — высшего достоинства. Более 700 наших земляков представлены в сборных страны.

В рамках мероприятия также была открыта регистрация участников на Парижский полумарафон — 2025, который ежегодно проходит в Челябинской области. Сделала это инициатор и идейный вдохновитель полумарафона Светлана Мамедалина. Она поблагодарила губернатора, при поддержке которого спортивное мероприятие вышло на новый уровень, а высокая его организация получила признание на федеральном уровне.