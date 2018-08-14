/ Гриб размером с голову обнаружила на своем участке жительница Фершампенуаза

Дождевик «прятался» в кустах малины.

Накануне в Нагайбакском районе обнаружили гриб аномальных размеров. Об этом сайту «Первый областной» рассказала местная жительница. Дождевик нашли не в лесу, а на садовом участке.

Это, судя по обсуждениям дождевик, нашла я его у себя в огороде, в зарослях малины. Подумала, что, наверное, несъедобный. Обычно грибы мы, конечно, собираем в лесу. — рассказала сайту «Первый областной» жительница Фершампенуаза Ольга Терякова.

Ранее сайт «Первый областной» рассказывал, как не ошибиться с выбором грибов в лесу и на полках магазинов. Подробнее об этом читайте здесь.

Напомним, житель Миасса обнаружил в своей теплице странную желтую массу, похожую на монтажную пену.

После чистки раствором из воды и золы масса пропала. Как предположили биологи, это был гриб-паразит.