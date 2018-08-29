/ «Хоть косой коси». Небывалый урожай грибов обнаружен в Чесменском районе

Жители собирают полные корзины груздей и маслят.

Лес вблизи деревни Чесма известен как одно из самых грибных мест в Челябинской области. Груздей, подберезовиков и сыроежек здесь «завались», шутят местные жители. Юлия Воскребенцева с сыном за несколько минут собирают по две полные корзины.

Грибники говорят, что это лето самое урожайное за последние годы.

Сезон грибов начался примерно полтора месяца назад, когда пошли первые маслята. Потом, чуть позже, после дождей, пошли грузди. Люди несут много грибов, целыми корзинами. Мы за 40 минут собрали 2 полные корзины. Вообще, этот год урожайный, много грибов, хоть косой коси. — рассказала Юлия Воскребенцева.

Теперь, жительница Чесмы собирается засолить урожай по семейному рецепту на зиму. Секретом приготовления хозяйка поделилась с сайтом «Первый областной».

Свежие грибы промываются и засыпаются солью. Для вкуса добавляются листья вишни, после чего банка с урожаем оставляется на несколько дней, а затем помещается в холодное место. — делится грибница.

О грибном месте в Чесме знают все местные жители. В лес ходят целыми компаниями. Грибов на всех хватает.