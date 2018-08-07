/ 93-летний грибник не смог выбраться из уфалейского леса

Мужчину обнаружили мертвым.

93-летний грибник, пропавший в Верхнеуфалейском районе, так и не вернулся домой. Мужчину накануне отыскали в лесу. Он был мертв. Поиски длились около трех недель, привлекались волонтеры и спасатели. Работа осложнялась большой территорией леса, а также отсутствием связи с пенсионером. Он не взял телефон.

Пенсионер найден. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины его смерти, ведется проверка. — сообщили сайту «Первый областной» в СО СКР по Верхнему Уфалею.

Напомним, что пенсионер отправился за грибами еще 18 июля, не взял с собой телефон. Родных о желании собрать грибов 93-летний мужчина не предупредил. Предполагалось, что он ищет дары леса в районе Катькиной горы, но там пенсионера отыскать не удалось.