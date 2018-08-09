/ Гриб в теплице миасского садовода, похожий на монтажную пену, оказался слизевиком

Биолог Ильменского заповедника рассказала о степени опасности странной находки.

Видео, на котором миасский садовод показывает странную находку на своем участке, облетело многие СМИ и социальные сети. Мужчина гадал, что же за странное существо поселилось в его теплице. Вместе с ним размышляли и пользователи. Желтая масса рядом с укрытием для помидоров была уж очень похожей на монтажную пену. Обнаружить ее удалось случайно.

В теплице обнаружил желтое пятно, похожее на монтажную пену. Даже с женой чуть не поругался. Думал, насыпала что-то. Заглянул под коврик, а там паутина желтая, через три дня приехал, оно уже в комок сгруппировалось. Решил струей воды смыть, а оно в облако коричневое превратилось. Никогда такого не видел, ни у себя, ни у соседей. — рассказал садовод из Миасса Дмитрий Полубояров.

Со временем пятна размножились. Избавиться от «монтажного» паразита удалось с помощью золы. Садовод предполагает, что бактерия попала на его участок с покупным перегноем. Свою версию выдвинули и экологи.

В теплицах могут появляться слизевики. Они предпочитают темные и влажные места, встречаются на коре и пнях, в подстилке. Чаще их встречают в лесу. Они не очень опасны для здоровья человека, но есть группа паразитических слизевиков. Они угрожают сельскому хозяйству. Например, паразитические слизевики, которые развиваются в корнях растений и портят урожай. — прокомментировала младший научный сотрудник биологического отдела Ильменского заповедника Софья Соколова.

Отметим, что с помидорами в теплице ничего не случилось. Растение продолжает радовать садоводов своими плодами.