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/ Всего три рабочих дня ждут россиян после затяжных каникул

Всего три рабочих дня ждут россиян после затяжных каникул

Роструд напоминает трудящимся о короткой неделе.
сегодня в 12:30
  |  Общество

Всем жителям России пора начинать подготовку к трудовым будням. После 10 дней каникул приходит пора снова идти на работу. В этом году первым рабочим днем будет не понедельник, а среда, благодаря чему трудовая неделя окажется очень короткой — всего лишь 3 дня.

Первая рабочая неделя 2019 года после десятидневных новогодних каникул будет трехдневной. Первый рабочий день выпадает на среду, 9 января. — сообщает ТАСС со ссылкой на Роструд.

Следующая короткая рабочая неделя ждет россиян лишь в марте. Международный женский день выпадает на пятницу. А вот переноса выходного с 23 февраля на 25 не будет, несмотря на надежды мужчин. Нерабочим будет аж 10 мая, именно туда перенесли праздничный день, совпавший с традиционно выходной субботой.

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