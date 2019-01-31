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/ 33% южноуральцев не хотят работать в офисе. Почему?

33% южноуральцев не хотят работать в офисе. Почему?

Работа из дома привлекает все большее количество людей.
сегодня в 08:07
  |  Общество

По данным опроса HeadHunter, около 33% респондентов из Челябинской области работают удаленно. Большая часть из них — штатные сотрудники компаний, работающие из дома. Фрилансеров же всего 13%.

20% опрошенных из тех, кто сейчас работает в офисе, рассказывают, что уже имели опыт работы фрилансером, еще 26% работали на «удаленке» в штате компании.

Половина тех, кто сейчас работает вне офиса, целенаправленно искали именно такой вариант, при этом каждый третий действительно работает из дома. А вот кафе и коворкинги не слишком популярны. — прокомментировала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал, Анна Осипова.

Плюсами работы из дома жители Челябинской области считают возможность не зависеть от территориального расположения офиса (будь он в другом городе или стране), не тратить деньги и время на проезд, а также самостоятельную организацию рабочего процесса. Минусами же были выделены: отсутствие возможности лично обсуждать рабочие вопросы с коллегами, отсутствие вовлечения в корпоративную культуру компании и бытовые факторы, отвлекающие от работы.

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