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/ Рабочий 2018 год выдался сложным для южноуральцев

Рабочий 2018 год выдался сложным для южноуральцев

37% жителей Челябинской области сменили работу в прошлом году.
сегодня в 20:00
  |  Общество

Как показали данные службы исследований HeadHunter, для 67% южноуральцев, 2018 был напряженным в работе. Эта цифра на 6% превышает средний показатель по России.

37% респондентов из Челябинской области признались, что в 2018 году сменили место работы — чаще всего это люди, которые трудились в сфере автобизнеса, услуг для населения, СМИ и PR, в сфере гостеприимства и в розничной торговле. 8% челябинцев повысили в должности, 2% - понизили, 6% - перешли в другой департамент. Остальные прожили 2018 год без существенных перемен в карьере. — прокомментировала Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.

37% южноуральцев рассказали, что в 2018 году на их местах работы проходили сокращения персонала, 33% заметили, что уменьшилось количество рабочих мест. Еще 8% говорят о том, что компания, в которой они работают, отправляла сотрудников в отпуск без сохранения зарплаты. 10% респондентов отметили, что сотрудников переводили на неполную рабочую неделю, а еще 3% говорили о том, что их компаним перешли на неполный рабочий день.

43% жителей Челябинской области считают, что 2019 год будет сложным с точки зрения работы, 27% респондентов не ожидают изменений. И лишь 6% южноуральцев верят, что 2019 год станет проще, чем 2018.

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