Школьника сбили накануне вечером в Челябинске

Ребёнка отвезли в больницу.

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В Челябинске накануне вечером сбили школьника. Ребёнка доставили в больницу с повреждениями. Подробнее об инциденте сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло 1 сентября в 19:10 на улице Шоссе Металлургов около дома № 28. 32-летний водитель, находясь за рулём автомобиля «Лада Гранта», наехал на 9-летнего ребёнка, переходившего дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

«В результате ДТП пешеход 2011 года рождения получил телесные повреждения, был доставлен в лечебное учреждение, назначено амбулаторное лечение. В момент ДТП несовершеннолетний находился один на прогулке. Был одет в одежду светлых тонов со световозвращающими вставками на рюкзаке»,— сообщили в ведомстве.

Всего 1 сентября в Челябинске произошло 7 ДТП с пострадавшими, в одном из них пассажир автомобиля скончался. 9 водителей находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения и были отстранены от вождения. Ещё 2 челябинца управляли машиной, не имея соответствующих прав. 313 человек нарушили Правила дорожного движения.