Чебаркульца осудят за сбитого насмерть пешехода

Водитель наехал на юношу и покинул место ДТП.

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Уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения» по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия в отношении 23-летнего чебаркульца передано в суд.

Авария произошла еще 11 августа 2019 года. Следствие установило, что обвиняемый находился за рулем автомобиля «Рено Логан» и ехал по проспекту Октября в Миассе со скоростью 101 километр в час, когда совершил наезд на пешехода. 19-летний юноша переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С места ДТП водитель «Рено» скрылся, позже его установили сотрудники ГИБДД. Пострадавший погиб на месте происшествия.

«Установлено, что обвиняемый в нарушение требований ПДД РФ не обеспечил исправное техническое состояние своего автомобиля — передвигался на автомобиле с затонированными лобовым и передними боковыми стеклами. Потерпевшими по уголовному делу заявлены иски о возмещении вреда на общую сумму в 4 млн. рублей, в ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого — 2 автомобиля и расчетные счета», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело было передано и будет рассмотрено Миасским городским судом