Девушка погибла в результате ДТП в Челябинске

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

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Авария произошла накануне днём, 1 сентября, в Челябинске. В результате столкновения погибла девушка. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло на Копейском шоссе около 16:48 напротив дома № 31. По предварительной информации, автомобиль «ВАЗ-2108», за рулём которого находился молодой человек 2001 года рождения, наехал на стоящий автомобиль «ДАВ» с полуприцепом.

«В результате ДТП пассажир автомобиля „ВАЗ-2108“ — девушка 2000 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия»,— рассказали в ведомстве.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. На месте также работали полицейские и машина скорой помощи.