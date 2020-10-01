Горздрав Челябинска опроверг сообщения СМИ о пятидневном ожидании «скорой»

Причиной инцидента стало недостаточное информирование диспетчера пациентом.

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Скандальная история о том, как незрячий преподаватель ЮУрГУ вместе с мужем ждали «скорую помощь» пять дней, недавно появилась в сети. По сообщениям СМИ, супруги почувствовали себя плохо и вызвали медиков в пятницу, 25 сентября 2020 года, но бригада так и не приехала до 29 сентября 2020 года. За это время состояние супруга преподавателя ухудшилось и его доставил на КТ знакомый семьи, после чего мужчину госпитализировали с серьезным поражением легких.

Управление здравоохранения Челябинска инициировало служебную проверку, в ходе которой выяснилось, что сообщения в СМИ оказались недостоверными.

«Первый вызов, поступивший в 19:59 26 сентября, был обслужен службой неотложной помощи через три часа. Именно этой бригадой в 23:52 был передан на ССМП вызов на перевозку на КТ. 28 сентября мать пациента дважды звонила диспетчерам, где ей разъяснили ситуацию в городе, а также то, что вызов зарегистрирован и будет обслужен первой освободившейся бригадой. В 23:33 мать пациента снова перезвонила и попросила снять заявку, так как больного отвезли на КТ самостоятельно», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, во время последнего звонка диспетчеру не сообщили, что еще один пациент ожидает помощи, поэтому заявку на данный адрес отменили. Следующий звонок на станцию «скорой помощи» от данного пациента поступил 29 сентября 2020 года в 15:14, по причине контакта с больным COVID-19. Бригада прибыла на место через 25 минут, женщину свозили на КТ, после чего она отказалась от госпитализации.

«Сейчас, в связи с сезонным подъемом ОРВИ и гриппа, напряженной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекциии, наблюдается значительное увеличение времени ожидания бригад скорой помощи по вызовам 5-7 категории, к которым относится и перевозка на КТ. Но ожидание скорой помощи ни разу не доходило до пяти суток, а на вызовы 1-2 категории бригады по-прежнему прибывают в считанные минуты», — отметили в мэрии Челябинска.

Для того, чтобы сократить время ожидания медработников, служба неотложной помощи работает круглосуточно. Именно они приезжают на вызовы с симптомами простуды, где, при необходимости, могут оформить заявку на перевозку пациента на КТ.

Кроме того, в Челябинск будут направлены дополнительные бригады «скорой помощи» из других муниципалитетов области.