Ржавая «скорая», сниженные зарплаты и «комната пыток»: Алексей Текслер посетил больницы в Кропачево и Симе

Вместе с ним медучреждения осматривает региональный министр здравоохранения.

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Сегодня, 11 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер инспектирует Ашинский район. Сначала глава региона провел встречу с главой муниципалитета и несколькими местными жителями, а затем отправился в населенные пункты.

Первой точкой стала больница поселка Кропачево. И сопровождает губернатора в поездке региональный министр здравоохранения Юрий Семенов. В Кропачевской больнице губернатор увидел старую и ржавую «буханку» скорой помощи. Но как отметили сотрудники больницы она идет под списание — она давно не на ходу.

Поэтому Алексей Текслер пообещал в ближайшую неделю отправить в Кропачево новую карету «скорой».

«Помимо этого врачи больницы пожаловались на снижение зарплаты — им недоплачивают за стаж. Глава региона оставил министра Семенова в больнице, чтобы разобраться с этим вопросом сегодня же. И вечером Алексей Текслер ждет от него доклад», — передает корреспондент медиахолдинга ОТВ, находящийся на месте событий.

Затем инспекция губернатора переместилась на 25 километров от Кропачево — в город Сим. Еще в прошлом году местная больница была похожа на комнату пыток — облупившиеся и дырявые стены, ужасающие скрипящие двери. Но сейчас там проходит ремонт первого этажа. В планах больницы значится изменение и второго, а также покупка нового аппарата УЗИ. Поэтому в скором времени больница будет радовать своих пациентов обновленным видом.