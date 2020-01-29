«Скорая» с умирающим магнитогорцем застряла из-за нечищеной дороги

Ситуацию прокомментировали в Минздраве.

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Трагедия произошла в одном из СНТ под Магнитогорском 18 января. Семья проживает там уже много лет, и в тот вечер 41-летнему мужчине стало плохо — вызвали «скорую». В больницу его смогли доставить лишь через полтора часа. Родственники винят в этом нечищеную дорогу, из-за которой машина застряла в снегу.

По словам сына погибшего, карету скорой помощи пытались вытащить почти час, но тщетно. В итоге это удалось только, когда приехал сосед на «Ниве». Все это время мужчина находился в машине и страдал от боли. Родные считают, что у южноуральца случился инфаркт от болевого шока. Также они говорят, что вызволить «скорую» хотели с помощью второй машины, но она была на выезде.

В региональном Минздраве прокомментировали ситуацию и поминутно рассказали действия бригады в тот вечер. Согласно информации диспетчера вызов в СНТ поступил в 20.45, на вызов медики прибыли в 21.02, а уже через полчаса выехали обратно. Мужчина был госпитализирован в 22.16.

«Итого: 44 минуты от „выехали“ до „госпитализировали“. Время на дорогу от СНТ „Калибровщик — 2“ до городской больницы № 3 г. Магнитогорска (google maps) — 20 — 25 минут», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что около 20 минут ушло на то, чтобы вытащить застрявший автомобиль.