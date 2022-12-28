В Челябинской области в ближайшие восемь лет ожидается масштабное развитие горнолыжного комплекса «Аджигардак». Строительство новых трасс, кресельных подъемников, корпусов гостиниц и семейных апартаментов — только малая толика грядущих изменений, о которых шла речь еще несколько лет назад. Мы поговорили с гендиректором ООО «Проектная компания «Аджигардак» Евгением Гуревичем о том, что повлияло на возможность реализации проекта, какой формат отдыха появится на ГЛК, почему комплекс будут позиционировать меккой фрирайда и причем здесь французский курорт «Куршевель». Подробнее — читайте в материале.
«Аджигардак» находится рядом с Ашой и граничит с Башкортостаном. Сам курорт построен на одноименном горном хребте Южного Урала. По информации сайта комплекса, там подготовлены 16 трасс общей протяженностью 25 км. На склонах работают семь бугельных подъемников. Перепад высот составляет 399 метров.
Руководство комплекса озвучивало планы по развитию ГЛК еще несколько лет назад. Но все упиралось в финансирование. По словам Евгения Гуревича, среднему бизнесу своими силами такой масштабный проект не вытянуть.
Проект развития «Аджигардака» оценила государственная корпорация «Туризм.РФ», с которой в этом году курорт подписал соглашение о сотрудничестве. Срок реализации планов — 7-8 лет.
«Проект предусматривает совместное с государством развитие проекта. Он получается достаточно масштабным, и у „Аджигардака“ большие перспективы. Во-первых, мы расположены логистически выгодно. Всего в часе езды расположен город-миллионник Уфа с международным аэропортом. В 6 км расположена железнодорожная станция, рядом проходит федеральная автодорога М5, которая сейчас активно ремонтируется. В итоге 30 миллионов человек находятся в комфортном однодневном автомобильном трафике до нас. Потенциальный круг клиентов — фактически четверть населения России», — рассказал Евгений Гуревич.
Геологический рельеф хребта позволяет построить разнообразные, комфортные и интересные спуски как для новичков, так и для бывалых лыжников и сноубордистов. Без сверхкрутых склонов, лавинной опасности и рисковых зон.
«Климатически курорт расположен тоже удобно — в самом начале Уральского хребта. Это делает комплекс „Меккой“ фрирайда в Центральной части России. „Аджигардак“ — это курорт, который всегда славился самым большим количеством натурального снега. Это привлекает туристов. При всей совокупности факторов перспективы потенциала по развитию курорта очень большие», — отметил Гуревич.
Как правило, в Ашинском районе, где расположен горнолыжный комплекс, выпадает достаточно большое количество снега. Поэтому любители фрирайда из разных городов России частенько отправляются кататься именно в «Аджигардак». На комплексе пока нет системы оснежения, поэтому он начинает работать ближе к середине декабря.
Развитие курорта будет поэтапным. Изменения гости увидят уже в следующем сезоне. Евгений Гуревич озвучил, что многое зависит от скорости проектирования и импортозамещения, так как, в основном, оборудование производится за рубежом. Но курорт уже нашел пути их замены.
«В первый год мы планируем реконструировать один имеющийся бугельный подъемник и построить новый кресельный. Строительство основных длинных кресельных подъемников планируется на 2024 год, чтобы успеть сдать их к горнолыжному сезону 24-25 года. Тогда же у нас планируется установка системы искусственного оснежения и строительство новых корпусов гостиниц. Следующий год — „раскачка“, который будет посвящен, в основном, проектированию. Мы в начале долгого и непростого пути. Это не значит, что за один-два года из курорта мы сделаем космический корабль. Мы только полтора года шли к тому, чтобы получить эту поддержку и сотрудничать с корпорацией. Объем мероприятий очень большой. Объект масштабный и инвестиционная фаза рассчитана на 6 лет», — сказал Гуревич.
В декабре Челябинская область подписала соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Туризм.РФ», в рамках которого будут развивать два проекта. Один из которых — создание всесезонного многофункционального курорта «Аджигардак». На развитие сетей обеспечивающей инфраструктуры, необходимых для их реализации них из федерального бюджета выделили 476,6 млн рублей.
«Это не значит, что курорту дали бюджетные деньги, на которые будет построен коммерческий объект. Средства из бюджета выделили на строительство и модернизацию муниципальной инфраструктуры к которой будут подключаться проектируемые объекты. Строительство туристических объектов будет осуществлено за счет средств Проектной компании Аджигардак и привлеченных кредитных средств», — пояснил Гуревич.
На ГЛК сделают и инфраструктуру апре-ски. Это услуги, которые гость курорта может получить после после катания. Он может пойти в бассейн или сауну, развлекательный центр или кафе, покататься на коньках или прогуляться с детьми.
«У нас большой потенциал для развития туризма в Ашинском районе. Есть и пещерные комплексы, скалы, реки и туристические маршруты, очень много значимых туристических мест. На определенном этапе развития мы собираемся вкладывать деньги в эти объекты. Будем делать термальный бассейн, рестораны. Чтобы обеспечить круглогодичный интерес к курорту», — продолжил Гуревич.
На ГЛК намерены сделать всесезонный мультиформатный комплекс формата семейного отдыха — Family friendly. В планах — разделение зон для взрослых, молодежи и детей. Чтобы у родителей, например, была возможность отдать ребенка в игровую комнату и отправиться кататься с друзьями. Или чтобы вечеринки молодых людей не мешали семейным парам.
«Мы ориентированы на то, чтобы сделать курорт максимально комфортным для катающихся. И поэтому мы говорим: „Аджигардак“ — это русский „Куршевель“. Для обывателя это не сильно понятно. Потому что „Куршевель“ в обычном понимании — это курорт, который сверхбогатый, сверхдорогой, сверхкрутой. А на самом деле, здесь иная ситуация. „Куршевель“ — это курорт, который, прежде всего, удобен. Он очень комфортный не из-за своей цены, а по логистике. Ты вышел из номера, встал на лыжи, поехал кататься и приехал обратно к себе в номер. Если хочешь заехать в кафе, то на этих же самых лыжах остановился возле кафе, зашел и поехал дальше. Именно нахождение человека на курорте должно быть удобным. Поэтому мы в свое время в качестве модели для планирования логистики говорили про русский „Куршевель“. Не про уровень цен, не про пафосность, а про комфортность», — пояснил Гуревич.
При полной реализации проекта протяженность всех трасс составит 51 км, а курорт сможет принимать в день до 10 тысяч человек.
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