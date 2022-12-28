«Аджигардак» — это русский «Куршевель»: как изменится курорт в ближайшие годы

ГЛК планируют сделать удобным для гостей всех возрастов и с любым уровнем катания

«Проект предусматривает совместное с государством развитие проекта. Он получается достаточно масштабным, и у „Аджигардака“ большие перспективы. Во-первых, мы расположены логистически выгодно. Всего в часе езды расположен город-миллионник Уфа с международным аэропортом. В 6 км расположена железнодорожная станция, рядом проходит федеральная автодорога М5, которая сейчас активно ремонтируется. В итоге 30 миллионов человек находятся в комфортном однодневном автомобильном трафике до нас. Потенциальный круг клиентов — фактически четверть населения России»,

— рассказал Евгений Гуревич.

«Климатически курорт расположен тоже удобно — в самом начале Уральского хребта. Это делает комплекс „Меккой“ фрирайда в Центральной части России. „Аджигардак“ — это курорт, который всегда славился самым большим количеством натурального снега. Это привлекает туристов. При всей совокупности факторов перспективы потенциала по развитию курорта очень большие»,

— отметил Гуревич.

«В первый год мы планируем реконструировать один имеющийся бугельный подъемник и построить новый кресельный. Строительство основных длинных кресельных подъемников планируется на 2024 год, чтобы успеть сдать их к горнолыжному сезону 24-25 года. Тогда же у нас планируется установка системы искусственного оснежения и строительство новых корпусов гостиниц. Следующий год — „раскачка“, который будет посвящен, в основном, проектированию. Мы в начале долгого и непростого пути. Это не значит, что за один-два года из курорта мы сделаем космический корабль. Мы только полтора года шли к тому, чтобы получить эту поддержку и сотрудничать с корпорацией. Объем мероприятий очень большой. Объект масштабный и инвестиционная фаза рассчитана на 6 лет»,

— сказал Гуревич.

«Это не значит, что курорту дали бюджетные деньги, на которые будет построен коммерческий объект. Средства из бюджета выделили на строительство и модернизацию муниципальной инфраструктуры к которой будут подключаться проектируемые объекты. Строительство туристических объектов будет осуществлено за счет средств Проектной компании Аджигардак и привлеченных кредитных средств»,

— пояснил Гуревич.

«У нас большой потенциал для развития туризма в Ашинском районе. Есть и пещерные комплексы, скалы, реки и туристические маршруты, очень много значимых туристических мест. На определенном этапе развития мы собираемся вкладывать деньги в эти объекты. Будем делать термальный бассейн, рестораны. Чтобы обеспечить круглогодичный интерес к курорту»,

— продолжил Гуревич.



«Мы ориентированы на то, чтобы сделать курорт максимально комфортным для катающихся. И поэтому мы говорим: „Аджигардак“ — это русский „Куршевель“. Для обывателя это не сильно понятно. Потому что „Куршевель“ в обычном понимании — это курорт, который сверхбогатый, сверхдорогой, сверхкрутой. А на самом деле, здесь иная ситуация. „Куршевель“ — это курорт, который, прежде всего, удобен. Он очень комфортный не из-за своей цены, а по логистике. Ты вышел из номера, встал на лыжи, поехал кататься и приехал обратно к себе в номер. Если хочешь заехать в кафе, то на этих же самых лыжах остановился возле кафе, зашел и поехал дальше. Именно нахождение человека на курорте должно быть удобным. Поэтому мы в свое время в качестве модели для планирования логистики говорили про русский „Куршевель“. Не про уровень цен, не про пафосность, а про комфортность»,

— пояснил Гуревич.