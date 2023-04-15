Строители из Челябинской области восстановили разрушенный храм в Волновахе

За помощью настоятель храма отец Александр обратился к губернатору Алексею Текслеру

Правительство Челябинской области и региональные компании помогли восстановить разрушенный храм в Волновахе — подшефном региону городе. Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Алексей Текслер, в храме уже идут отделочные работы и скоро он встретит прихожан.

«На фотографиях Свято-Преображенский храм города Волноваха. В ходе боев был разрушен. Помню, как во время моей поездки подошел настоятель отец Александр. Рассказал историю храма, просил помочь с восстановлением. Мы откликнулись. Помог и наш бизнес»,— рассказал глава региона.

Храм почти с нуля восстановили сотрудники компании «Магнитострой». Скоро работы будут завершены, и прихожане снова смогут посещать его.

Алексей Текслер отметил, что для него важно было восстановить храм, так как каждая церковь для него — это символ того, что земля живет и люди идут к богу. Восстановление Свято-Преображенского храма стало символом возрождения Волновахи.

Также губернатор рассказал, что когда храм был разрушен, огонь уничтожил почти все, кроме икон Божьей Матери, и назвал это настоящим чудом.

Проделанную южноуральскими строителями работу оценил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время своего визита в Волновахский район.

Храмы строят и реконструируют и в Челябинской области. Например, уже этим летом для прихожан будет открыт нижний храм нового Кафедрального собора.