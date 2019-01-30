/ Глава региона поручил разобраться в причинах смерти мальчика в Копейске

В ближайшее время больницу № 1 посетит спецкомиссия и сам Борис Дубровский.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил разобраться в причинах смерти 13-летнего мальчика в городской больнице № 1 Копейска. В ближайшее время медучреждение, в котором ранее скончались еще двое детей — в конце 2018 и в начале 2019, — проверит специальная комиссия и лично глава региона.

Смерть каждого ребёнка — горе. Безусловно, требуется тщательный разбор и анализ причин. Приказал провести проверку больницы Копейска, соответствующая комиссия при Министерстве здравоохранения региона создана и приступила к работе. Нужно набраться терпения и дождаться выводов специалистов, а не делать скоропалительных умозаключений. — подчеркнул Борис Дубровский.

Добавим, ранее проверку по факту смерти мальчика начал проводить следственный комитет России по Челябинской области. По ее итогам проверки будет принято процессуальное решение.