/ В Минздраве рассказали, какие меры примут в связи со смертью детей в больнице Копейска

Сейчас темой занимается ряд комиссий, в которых принимают участие ведущие специалисты как областного, так и федерального значения.

Министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин прокомментировал ситуацию со смертью трех детей в больнице Копейска. Напомним, в месячном промежутке там скончались три ребенка.

По словам чиновника, сейчас работает ряд комиссий, в которых принимают участие ведущие специалисты как областного, так и федерального значения. По результатам их работы будет получена информация о том, чем именно болели дети. Сергей Приколотиин утверждает, что уже сейчас каждый из случаев можно назвать «клинически сложным»

Выводы, которые сделают комиссии, будут интерпретированы в должном русле и будут приняты меры по результатам этой работы. Кадровые и управленческие решения, в том числе довольно жесткие, будут озвучены после завершения работы комиссий. Мы абсолютно заинтересованы в том, чтобы данная ситуация была доведена до логического завершения, и будем оказывать полное содействие следственным и надзорным органам. — приводят слова министра здравоохранения области в региональном Минздраве.

Сергей Приколотин также отметил, что, скорее всего, последует разделение детского и взрослых стационаров в Копейске. Для этого имеются все необходимые возможности и ресурсы.

По словам министра, подобный опыт уже применяется в Златоусте и Миассе и это более рационально с точки зрения организации процесса.