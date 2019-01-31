/ Стала известна судьба главврача поликлиники, где умерли три ребенка

Сейчас в больнице инициирована проверка, связанная с расследованием по факту смертей в лечебном учреждении.

Главного врача детской поликлиники № 1 Татьяну Олюнину отстранили от занимаемой должности. Информацию об этом сайту «Первый областной» подтвердили в Министерстве здравоохранения области.

Кроме того, как рассказали в пресс-службе Минздрава региона, сейчас в больнице инициирована проверка, связанная с расследованием по факту смертей в лечебном учреждении. Ранее о том, что в отношении копейской больницы будут приняты меры, рассказал министр здравоохранения региона Сергей Приколотин.

Скорее всего, будут разделены детский и взрослый стационары в Копейске. Все возможности и ресурсы для этого есть. Этот проект уже рассматривали и сейчас, видимо, будем ускорять этот процесс. — отметил министр.

Напомним, 29 января, в копейской больнице скончался 13-летний мальчик. Этот случай стал третьим за последний месяц. В декабре прошлого года умер еще один 5-летний пациент, а 2 января в больнице Потанино скончалась 9-летняя девочка.