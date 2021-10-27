Глава Челябинска оценила реновацию квартала в Ленинском районе

На улице Ереванской вместо ветхих домов возводят современные новостройки

В Ленинском районе Челябинска продолжается реновация старого квартала по улице Ереванской. Два аварийных дома уже снесли, рядом появились две современные новостройки с благоустроенной территорией. В среду, 27 октября, глава города Наталья Котова побывала на площадке и оценила работы по реновации большого квартала.

По условиям договора развития застроенной территории, заключенного в 2019 году между мэрией и СК «Бетотек Застройщик», планируется в течение 8 лет расселить 34 двухэтажных дома 1953—1956 годов постройки — это более 18 тысяч ветхого жилья. Эти дома именно ветхие, аварийными на данный момент они не признаны. Две двухэтажки, которые были включены в программу переселения из аварийного жилья, в сентябре этого года расселили и снесли.

На площадке вместо ветхих домов возведут современные высотки с парковками и благоустроенной территорией. Рядом уже есть готовая инфраструктура — детские сады и школы, Дворец культуры, клиника, магазины и так далее. Поблизости находится набережная озера Смолино, которую благоустроили в этом году по национальному проекту «Жилье и городская среда».

«Механизм комплексного развития территорий позволяет компании „Бетотек Застройщик“ осуществлять строительство жилых комплексов, обеспеченных всей инфраструктурой, что позволяет сформировать современный облик города с привлекательными объектами для жителей района, а также совместно с муниципалитетом выполнять задачи по расселению ветхо-аварийного жилья. С 2020 по 2021 год уже расселены жители 5 домов. Ежегодно планируется расселять по 4 жилых дома в течение 6 лет»,— подчеркивают в компании-застройщике.

Сейчас в квартале на улице Ереванской возвели две новостройки. Одну из них (10-этажный дом по адресу Ереванская, 41) недавно ввели в эксплуатацию. Территорию вокруг пока только благоустраивают, но уже установили детский городок с различными качелями, обустроили освещение и провели озеленение.

Напомним, в Челябинске действует муниципальная адресная программа освоения застроенных территорий. Ее утвердили решением гордумы еще в 2013 году. В документе приведен перечень из 15 участков, большинство из них расположены в Ленинском районе.

В 2021 году был принят закон о комплексном развитии территорий в Челябинской области. Во время Восьмого Международного строительного форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге представители Челябинской области презентовали проекты комплексного развития территорий, которые в регионе будут реализованы первыми.

«Необходимо показать жителям все плюсы комплексного развития территорий. У нас есть подобные реализованные проекты развития застроенных территорий на улицах Ереванской и Новороссийской, где на месте бараков появляются красивые дома, благоустраивается территория. На этих примерах можно наглядно оценить, что будет с территорией при участии в проектах комплексного развития», — отметила глава Челябинска.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о проектах комплексного развития территорий, которые в Челябинской области будут реализованы первыми. Застройка запланирована в трех районах регионального центра — в Ленинском, Советском и Калининском. Кроме того, строительство жилого комплекса в Тракторозаводском районе рядом с перекрестком улицы Танкистов и проспекта Ленина также проведут в рамках механизма КРТ. Всего в Челябинске 32 участка, где возможно проведение комплексного развития территорий.